Розмахував києм у закладі: з Польщі депортували 34-річного українця
- 34-річного українця депортували з Польщі після арешту за хуліганство та численні порушення закону.
Чоловік визнав провину за висунутими обвинуваченнями, після чого його депортували з країни.
В Опольському воєводстві поліція заарештувала 34-річного громадянина України. Він хуліганив у місцевому закладі громадського харчування, але подальше розслідування виявило, що він неодноразово порушував закон.
Інцидент трапився 14 травня у місті Здзешовіце. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.
Дивіться також За яких підстав українців можуть депортувати з Польщі: неочевидні причини
Що скоїв чоловік
До поліції Крапковіц надійшов виклик про вандалізм у місцевому закладі харчування у Здзешовіцах. Прибувши на місце, правоохоронці побачили агресивного чоловіка з більярдним києм, який кричав і не реагував на накази. Після короткої сутички правоохоронці затримали його та доставили до відділку.
Виявилося, що чоловік – 34-річний громадянин України. Він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.
У поліційному відділку у нього трапився новий спалах агресії – він знищив відеокамеру, яка фіксувала поведінку затриманих. Він не лише пошкодив пристрій, а й використав його як предмет нападу, кинувши камеру у двері.
Крім того, правоохоронці проаналізували дані з соцмереж. На відео, яке поширювали у мережі, було видно, як посеред дороги напівоголений чоловік розмахує предметом, схожим на ножа. Слідчі встановили, що це – той самий 34-річний українець.
Також розслідування виявило, що на рахунку затриманого – кілька крадіжок зі зломом на дачних ділянках у регіоні. Власники зазнали збитків на понад 20 тисяч злотих.
Українцю висунули 3 обвинувачення
Внаслідок вищезгаданих порушень українцю висунули одразу три обвинувачення: за вандалізм, крадіжки та пошкодження майна поліції.
Чоловік свою провину визнав. За рішенням влади, після допиту слідчі передали його прикордонній службі, яка депортувала його з країни.
Зазначимо, що нещодавно з Польщі депортували 22-річного українця через те, що він керував автомобілем попри заборону.