У США примусово депортують 24 українців: посольство прокоментувало ситуацію

У США вирішили депортувати 24 громадянина України. Наразі вони перебувають у депортаційних центрах на території країни.

Проте процес "видворення" ще не розпочався. Про це пише 24 Канал із посиланням на Радіо Свобода.

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Що відомо про інцидент

Посольство України в Сполучених Штатах повідомило, що впродовж цього року ще не отримувало інформацію про випадки депортації українців з території США.

Водночас відомство підтвердило, що у США вже ухвалене рішення щодо примусової депортації 24 українців, які наразі перебувають у депортаційних центрах.

За словами посольства, їх ще не депортували "у тому числі через організаційно-логістичні причини, пов'язані із відсутністю міжнародного авіасполучення з Україною".

Зверніть увагу. Посольство України у США закликало громадян, які перебувають під вартою на території цієї країни, або їхніх родичів, звернутися по допомогу до найближчої консульської установи України.

У посольстві також повідомили, що дипломати перевіряють умови утримання українців у депортаційних центрах. Зокрема їхній стан здоров'я, доступ до медичної допомоги та можливість комунікації затриманих із рідними.