"Я це ненавиджу": українка розповіла про незвичні речі в Парижі, до яких не може звикнути
- Українка Карина, яка живе в Парижі, не може звикнути до миття вулиць, яке відбувається рано вранці, і великої кількості велосипедистів, які часто порушують правила дорожнього руху.
- Вона також зазначила, що більшість закладів у Парижі мають тривалу обідню перерву, а великі покупки понад 1000 євро потрібно оплачувати карткою.
Чимало українців мріють відвідати Париж – та перед поїздкою краще дізнатися кілька моментів про романтичне місто, аби згодом вони не застали зненацька.
Українка Карина живе у Парижі вже 8 місяців, та до деяких речей у місті вона досі не може звикнути, повідомляє karyna_tsymbuk.
Що українку дивує у Парижі?
Миття вулиць
Якщо ви прокинетеся дуже рано та вирушите гуляти Парижем, помітите, що вулиці там не просто підмітають, а миють. Дуже часто персонал зі щітками та водою починає чистити бруківку перед закладом до того, як він відкриється.
Велосипедисти
У Франції дуже багато людей їздять на велосипедах – і українка зізналася, що коли переходить дорогу, більше боїться саме велосипедистів, а не машин.
Вони тут якісь просто скажені: летять на червоний, зелений, сірий, фіолетовий і на будь-який. Тому коли ви переходите дорогу, обов'язково пильнуйте смугу, по якій рухаються велосипедисти, вони можуть просто взятися нізвідки,
– попередила дівчина.
Перерва на обід
Сама блогерка це "ненавидить" – більшість закладів у Парижі та й у Франції загалом роблять велику перерву на обід з 15:00 до 19:00.
Українка думає, що це відбувається через те, що в цей час зазвичай найменше гостей, а перерва дає можливість якісно підготувати заклад після ранкової зміни до вечірньої.
Оплата великих покупок
Якщо у Франції вам потрібно купити щось, що коштує більше, ніж 1000 євро, оплачувати потрібно буде карткою.
Тобто якщо ви купуєте товар вартістю 1300 євро, наприклад, ви можете оплатити 1000 готівкою, а 300 – карткою,
– пояснила українка.
