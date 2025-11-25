"Спав" довше ніж вся історія людства: в Ефіопії прокинувся вулкан через 12 000 років спокою

На північному сході Ефіопії вулкан Хайлі-Губбі несподівано активізувався, викинувши стовп попелу на 15 кілометрів у висоту. Через це вже скасували низку рейсів з Індії та Пакистану, а хмара вулканічного пилу рухається у бік Китаю.

Більше про те, що відбувається у регіоні – розкаже 24 Канал з посиланням на CBS News.

Що відомо про виверження вулкана?

Вулкан розташований у регіоні Афар, приблизно за 800 кілометрів на північний схід від столиці Ефіопії, неподалік від кордону з Еритреєю. Виверження тривало кілька годин і стало унікальним явищем, адже востаннє Хайлі-Губбі прокидався ще наприкінці останнього льодовикового періоду, близько 12 000 років тому.

Вулкан розташований у Рифтовій долині – зоні активного тектонічного розлому, де зустрічаються дві великі плити. Попіл від вулкана вже поширився над:

Єменом,

Оманом,

Індією,

північним Пакистаном.

Згодом з'явилася інформація, що попіл рухається в бік Китаю. Через це індійські авіакомпанії Air India та Akasa Air оголосили про скасування десятків рейсів до міст на Близькому Сході, включаючи Джидду, Кувейт і Абу-Дабі.

Цікаво! Можна сказати, що Хайлі-Губбі прокинувся після "сплячки", довшої за всю записану історію людства і навіть за більшість відомих археологічних цивілізацій.

Чи є постраждалі?

За даними Смітсонівського інституту, які передає Al Jazeera, за весь голоцен (близько 12 000 років) вивержень Хайлі-Губбі зафіксовано не було.

Місцева влада повідомляє, що постраждалих, на щастя, немає. Проте наслідки для скотарських громад можуть бути серйозними.

