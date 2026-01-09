"Найкрутіший район у світі": у цьому місті ескалатори стоять просто неба

Пересування містом іноді буває непростим: доводиться стояти в заторах чи дуже довго йти. Але один район Колумбії вирізняється особливими складнощами: там для пересування довелося встановити ескалатори прямо на вулиці.

Комуна Тресе у Медельїні, що в Колумбії, має славу одного з найжахливіших районів для життя ще з 1970-х років через вплив Пабло Ескобара та інших наркобаронів. Містом правили торговці людьми та наркобанди, і місцеві жителі часто потрапляли у перехресний вогонь між ворожими угрупуваннями та поліцією, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

У ці часи Медельїн був світовою столицею вбивств, а Комуна Тресе вважалася одним з найбільш смертоносних районів. Втім, до того, що район став вважатися досить небезпечним місцем, призвела не лише торгівля наркотиками.

Навіщо у Комуні Тресе встановлені ескалатори?

Річ у тому, що комуна Тресе розташована на настільки крутому пагорбі, що до неї просто неможливо дістатися транспортом – а це значить, що місцевим жителям потрібно підійматися на висоту, що еквівалентна 28 поверхам, аби лише дійти додому.

А це означало, що люди уникали відвідування інших районів чи виїзду до центру міста в пошуках роботи – і так відрізали його від зовнішнього світу. Через цю ізоляцію район перетворився на нетрі з обмеженими можливостями роботи для місцевих та так само обмеженим зв'язком із зовнішнім світом.

Втім, вже у 21 столітті запровадили радикальний план покращення району – і незвичайна ідея передбачала вбудувати у схили пагорбів серію ескалаторів. Вони почали діяти ще 2011 року. Ескалатори простягаються на 385 метрів та розділені та шість секцій, пише CNN.

Так вдалося з'єднати Комуну Тресе з Сан-Хав'єром, де станція метро та автобуси дозволяють мешканцям вільно пересуватися Медельїном. І складна дорога, що раніше займала принаймні пів години, зараз стала простою поїздкою на ескалаторі.

А якщо ви не поспішаєте, можна зупинятися на кожній ділянці, аби насолодитися визначними пам'ятками району – від оглядових майданчиків з видом на все місто до неймовірного вуличного мистецтва.

Деякі ескалатори криті, інші ж залишаються відкритими – і це дозволяє споглядати місто посеред підйому. Ескалатори швидко перетворилися на туристичну атракцію, і наразі Комуна Тресе вважається цілком безпечною для відвідування.

Що ще слід побачити туристам?