Росія просить Фінляндію відкрити кордон: міністр оборони поставив агресора на місце

Попри прохання російського посла, Фінляндія не планує наразі відкривати кордон з Росією. Міністр оборони країни Антті Хяккянен заявив, що наразі це не є реалістичним.

Антті Хяккянен наголосив, що у поточній ситуації Росія не може розраховувати на продовження туризму і торгівлі з Фінляндією. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yle.

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Фінляндія висунула Росії умови відкриття кордону

Раніше у розмові з фінськими журналістами посол Росії у Фінляндії Павєл Кузнєцов запропонував відкрити кордон між державами.

Однак міністр оборони Фінляндії заявив, що його країна не збирається відкривати кордон з агресором. Він також повідомив, що у Росії є намір продовжувати направляти потоки мігрантів до його країни.

Ми змушені серйозно ставитись до питань спільної безпеки. Незалежно від того, чи йдеться про безпеку кордонів, кабелів чи угоди з нерухомістю, ми повинні посилювати контроль у цих сферах,

– сказав він.

Міністр наголосив, що саме дії Росії стали причиною розриву відносин із сусідами.

Вони (росіяни – 24 Канал) атакували Чечню, Грузію, Крим, а потім повномасштабно Україну. Росія вбила і ранила сотні тисяч людей і захопила значну частину території свого сусіда,

– зауважив Антті Хяккянен.

Він додав, що якщо країна-агресорка хоче взаємодіяти з сусідами, то їй необхідно спочатку змінити свою поведінку.

Першим кроком до поліпшення відносин було припинення воєнних дій Росії на території України та відхід із захищених територій,

– повідомив міністр оборони Фінляндії.

Він також звинуватив Росію в лицемірстві та підкреслив, що довіру було втрачено. Крім цього, Хяккянен наголосив на важливості єдиної позиції ЄС і НАТО щодо Росії, яка прагне розколоти Європу через діалог з окремими країнами.