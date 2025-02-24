Росія просить Фінляндію відкрити кордон: міністр оборони поставив агресора на місце
- Фінляндія відмовилася відкрити кордон з Росією, попри прохання російського посла, через поточну агресивну поведінку Росії.
- Фінляндія висунула умови відкриття кордону, включаючи припинення воєнних дій Росії на території України.
Попри прохання російського посла, Фінляндія не планує наразі відкривати кордон з Росією. Міністр оборони країни Антті Хяккянен заявив, що наразі це не є реалістичним.
Антті Хяккянен наголосив, що у поточній ситуації Росія не може розраховувати на продовження туризму і торгівлі з Фінляндією. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yle.
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Фінляндія висунула Росії умови відкриття кордону
Раніше у розмові з фінськими журналістами посол Росії у Фінляндії Павєл Кузнєцов запропонував відкрити кордон між державами.
Однак міністр оборони Фінляндії заявив, що його країна не збирається відкривати кордон з агресором. Він також повідомив, що у Росії є намір продовжувати направляти потоки мігрантів до його країни.
Ми змушені серйозно ставитись до питань спільної безпеки. Незалежно від того, чи йдеться про безпеку кордонів, кабелів чи угоди з нерухомістю, ми повинні посилювати контроль у цих сферах,
– сказав він.
Міністр наголосив, що саме дії Росії стали причиною розриву відносин із сусідами.
Вони (росіяни – 24 Канал) атакували Чечню, Грузію, Крим, а потім повномасштабно Україну. Росія вбила і ранила сотні тисяч людей і захопила значну частину території свого сусіда,
– зауважив Антті Хяккянен.
Він додав, що якщо країна-агресорка хоче взаємодіяти з сусідами, то їй необхідно спочатку змінити свою поведінку.
Першим кроком до поліпшення відносин було припинення воєнних дій Росії на території України та відхід із захищених територій,
– повідомив міністр оборони Фінляндії.
Він також звинуватив Росію в лицемірстві та підкреслив, що довіру було втрачено. Крім цього, Хяккянен наголосив на важливості єдиної позиції ЄС і НАТО щодо Росії, яка прагне розколоти Європу через діалог з окремими країнами.