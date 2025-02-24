Антти Хяккянен отметил, что в текущей ситуации Россия не может рассчитывать на продолжение туризма и торговли с Финляндией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Финляндия выдвинула России условия открытия границы

Ранее в разговоре с финскими журналистами посол России в Финляндии Павел Кузнецов предложил открыть границу между государствами.

Однако министр обороны Финляндии заявил, что его страна не собирается открывать границу с агрессором. Он также сообщил, что у России есть намерение продолжать направлять потоки мигрантов в его страну.

Мы вынуждены серьезно относиться к вопросам общей безопасности. Независимо от того, идет ли речь о безопасности границ, кабелей или сделки с недвижимостью, мы должны усиливать контроль в этих сферах,

– сказал он.

Министр подчеркнул, что именно действия России стали причиной разрыва отношений с соседями.

Они (россияне – 24 Канал) атаковали Чечню, Грузию, Крым, а затем полномасштабно Украину. Россия убила и ранила сотни тысяч людей и захватила значительную часть территории своего соседа,

– отметил Антти Хяккянен.

Он добавил, что если страна-агрессор хочет взаимодействовать с соседями, то ей необходимо сначала изменить свое поведение.

Первым шагом к улучшению отношений было прекращение военных действий России на территории Украины и уход из защищенных территорий,

– сообщил министр обороны Финляндии.

Он также обвинил Россию в лицемерии и подчеркнул, что доверие было потеряно. Кроме этого, Хяккянен отметил важность единой позиции ЕС и НАТО по России, которая стремится расколоть Европу через диалог с отдельными странами.