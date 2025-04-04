Одна з країн ЄС закриває центри для українських біженців

Міграційна служба Фінляндії оголосила про плани закрити 18 центрів прийому українських біженців протягом цього року. Ще вісім центрів планується закрити в лютому 2026 року.

Зараз у країні перебуває приблизно 65 000 українських біженців. Детальніше про заяву Фінляндії розповідає 24 Канал із посиланням на Yle.

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Закриття центрів для біженців у Фінляндії

Міграційна служба підтвердила плани закрити 18 пунктів прийому шукачів притулку протягом року, пояснюючи це рішення значним зменшенням кількості заяв про надання притулку. Дані показують, що кількість запитів на притулок зменшилася на 45% порівняно з попереднім роком.

Крім того, ще 8 центрів для біженців планується закрити в лютому 2026 року.

Під скорочення потраплять центри в:

Кемі;

Пієксямякі;

Варкаус;

Ярвенпяя;

Порвоо;

Сатакунта;

Вааса;

Каяні;

Західній Уусімаа;

Лієкса;

Валкеакоскі;

Форсса;

Ямся;

Рііхімякі;

Пох'янмаа;

Південно-Західній Фінляндії.

Як відомо, приблизно 2200 осіб з центрів, які планується закрити, можуть подати заяву на отримання посвідки на проживання у Фінляндії.

Так, останнім часом чимало країн запроваджують нові правила для українців, як-от Німеччина.