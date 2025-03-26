Торкнулось і українців: адміністрація Трампа "по-тихому" призупинила заявки на Green Card США

Адміністрація Трампа нишком призупинила обробку заявок на Green Card від деяких категорій іноземців. Зокрема від біженців, які перебувають в країні.

Про це журналістам повідомили джерела, які вирішили залишитись анонімними, пише 24 Канал із посиланням на CBS News.

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Чому у США призупинили заявки на Green Card

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) нещодавно наказала офіційним особам призупинити обробку запитів на легальне постійне проживання, поданих іммігрантами, які отримали статус біженця або притулку.

Згодом Міністерство внутрішньої безпеки підтвердило повідомлення журналістів, заявивши, що призупинення в обробці Green Card "необхідне" для виконання двох виконавчих постанов, виданих президентом Дональдом Трампом.

USCIS ставить тимчасову паузу в завершенні певних заяв про коригування статусу (Green Card – 24 Канал) до завершення додаткової перевірки та перевірки для виявлення потенційного шахрайства, громадської безпеки або проблем національної безпеки відповідно до виконавчих дій пана Трампа,

– мовиться в заяві DHS.

В одному з президентських прокламацій, які цитують офіційні особи, Трамп доручив федеральним агентствам "перевіряти в максимально можливому ступені всіх іноземців, які мають намір бути допущеними, в'їхати або вже перебувають у Сполучених Штатах".

Представники адміністрації Трампа також оголосили про плани більш ретельно перевіряти облікові записи іммігрантів у соціальних мережах, які подають заявки на легальний статус, включаючи громадянство США, Green Card та притулок. USCIS заявляє, що це необхідно для "посиленої перевірки" людей, бо це питання "національної безпеки".