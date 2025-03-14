Наразі невідомо, чи погодиться на це Верховний суд. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Не тільки США і Канада: які країни дають громадянство при народженні дитини

Що відомо про план Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила у Верховного суду дозволити розпочати часткову реалізацію плану щодо скасування громадянства за правом народження для дітей, народжених у США від іммігрантів без документів та іноземних туристів.

Адміністрація президента звернулась із прохання обмежити загальнонаціональні накази окремими особами чи державами, які беруть участь у судовому процесі, поки ці справи потраплять до судової системи. Або ж дозволити відповідним установам почати розробляти плани та видавати публічні вказівки.

Що передувало:

У перший день своєї каденції Трамп підписав указ про скасування автоматичної видачі громадянства за правом народження.

Однак судді трьох штатів (Меріленду, Массачусетсу та Вашингтону) видали загальнонаціональні накази про блокування цього указу Трампа, тому що він суперечить історії країни та Конституції.

До слова, директива Трампа також забороняє автоматичне отримання громадянство США для дітей, народжених від батьків-нерезидентів, які перебувають у країні за тимчасовою роботою, студентською або туристичною візою.