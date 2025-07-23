Не робота, а мрія: у Греції штрафуватимуть за працю після обіду – але є нюанс

Греція стикається з підвищенням температури, що спонукало владу запровадити заборону на певні види робіт під час денної спеки. Це рішення покликано захистити працівників від несприятливого впливу екстремальної спеки.

Порушникам заборони навіть загрожують штрафи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Погодинна зарплата в країнах ЄС: де найвигідніше працювати

Чому у Греції штрафуватимуть за роботу після обіду?

За прогнозами Національної метеорологічної служби, протягом найближчого тижня пікові температури у країні сягатимуть 44 градусів за Цельсієм. У відповідь на екстремальні погодні умови Міністерство праці Греції видало указ про заборону фізичної роботи на відкритому повітрі з 12:00 до 17:00 в деяких регіонах країни.

Нові правила стосуються тих видів роботи, яку треба виконувати на відкритому повітрі, особливо, якщо це фізична праця,

– йдеться у повідомленні.

У новій директиві заборонено будівельні роботи та кур'єрські послуги, за винятком автомобільної доставки.

Компанії, які вимагатимуть від працівників ігнорувати цю заборону, будуть оштрафовані на 2 000 євро за кожного порушника. Також грецький уряд заохочує роботодавців перевести працівників на дистанційну роботу за можливості.

Тим часом у багатьох регіонах Греції вирують лісові пожежі, які посилюються високими температурами та сильним вітром.