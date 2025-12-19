США призупинять видачу грін-карт: у чому причина
- США призупиняють дію імміграційної лотереї Diversity Visa (DV1) після стрілянини в Університеті Брауна.
- Рішення ухвалено за дорученням президента Трампа, який вже намагався закрити програму після теракту в Нью-Йорку у 2017 році.
Сполучені Штати призупиняють дію імміграційної лотереї Diversity Visa (DV1). Саме ця програма дозволяла громадянам інших країн отримувати грін-карти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.
Чому програму закривають?
Відповідне рішення ухвалили за дорученням президента Дональда Трампа після стрілянини, що сталася в Університеті Брауна.
Крісті Ноем пояснила, що підозрюваний у стрілянині Клаудіо Мануель Невеш Валенте потрапив до Сполучених Штатів у 2017 році саме за програмою DV1 та отримав грін-карту.
Цю мерзенну особу ніколи не слід було допускати до нашої країни,
– написала вона.
Ноем нагадала, що у 2017 році Дональд Трамп вже боровся за припинення цієї програми після теракту в Нью-Йорку, коли бойовик ІДІЛ здійснив наїзд вантажівкою на людей, убивши вісьмох осіб. Відомо, що злочинець також в'їхав до США за програмою DV1.
Довідка. Грін-карта – це посвідка, що дає іноземцям право постійно жити та працювати в США, а також подавати документи на громадянство через 5 років. Фактично, вона є ключем до життя в Америці.
Міністерка внутрішньої безпеки заявила, що Службі громадянства та імміграції США (USCIS) наказано негайно призупинити DV1, "щоб жоден американець більше не постраждав від цієї катастрофічної програми".
Що сталося в Університеті Брауна?
13 грудня у місті Провіденс, штат Род-Айленд, стався теракт. Озброєний чоловік зайшов до навчального корпусу інженерії та фізики Браунського університету й відкрив вогонь в аудиторії.
Внаслідок нападу загинули двоє студентів. Ще 9 людей отримали поранення, 8 з них – це студенти. Постраждалих доправили до лікарні.
14 грудня стало відомо, що поліція заарештувала особу, можливо, пов'язану з нападом на Браунський університет. Заклад скасував заняття й іспити до кінця семестру та дозволив студентам виїхати з кампусу достроково.