Присяга вірності й два іспити: у Польщі змінять умови отримання громадянства

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оголосило, що вже почало роботу над цілим пакетом змін щодо видачі польських паспортів іноземцям. Видаватимуть їх лише особам, що мають "справжні зв'язки з культурою та державою".

Вже зовсім скоро правила отримання громадянства Польщі для українців та інших іноземців можуть змінитися: потрібно буде пройти багатоетапний процес, що включатиме також іспит з історії та мови, пише Polsat News.pl.

Що зміниться в отриманні польського громадянства?

Нова модель надання громадянства, за словами міністерства, має покласти край "автоматизму" – натомість іспити забезпечуватимуть справжню й повну інтеграцію іноземців у місцеве суспільство. А для того, аби отримати паспорт, потрібно буде відповідати суворим вимогам.

Це захищає нас від помилок, яких у минулому допускали інші країни, що надавали громадянство,

– заявили у Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Ще одна зміна полягає у збільшенні порогу легального проживання до 8 років. Наразі цей термін складається з трьох років легального безперервного проживання. Нові ж правила вимагатимуть принаймні трьох років тимчасового проживання, а після цього – ще 5 років постійного, аби "певно оцінити ставлення кандидата".

Що відомо про новий іспит для надання паспорта?

Також у Польщі працюють над тим, аби запровадити державний іспит – це буде тест з історії та конституційних цінностей країни, аби підтвердити, що майбутній громадянин розуміє та приймає основи що Польщі, що ЄС.

Інше нововведення – це підтвердження лояльності.

Обов’язок подання сертифіката лояльності та вимога щодо податкового резидентства гарантують, що життєві та економічні інтереси кандидата пов’язані виключно з Польщею,

– пояснили у міністерстві.

А для того, аби усунути будь-які бар'єри в комунікації, вимоги до володіння мовою також планують посилити. Але щодо конкретного рівня ще точаться дебати: згідно з пропозицією міністерства, потрібно буде отримати рівень B2, натомість депутати від фракції "Право та справедливість" вимагають запровадження обов'язкового володіння мовою на рівні C1.

Як зараз українці можуть отримати польське громадянство?

Для отримання громадянства Польщі українці можуть мати кілька підстав:

Доведення польського походження за корінням.

Шлюб з громадянином (громадянкою) Польщі, або ж за "правом крові", коли один з батьків є поляком.

Постійне проживання на території Польщі.

Після виконання однієї з підстав потрібно подати заяву на ім'я Президента Республіки Польща про надання громадянства через консула. Тоді доведеться зібрати великий пакет документів – від паспорта та резюме до інформації про батьків, предків, наявність польського громадянства у минулому, даних чоловіка/дружини тощо, а також заплатити збір, пишуть на державному сайті.

Наразі плата за надання громадянства становить 450 євро.

