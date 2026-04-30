У Швеції ускладнили процес отримання громадянства

Парламент Швеції 29 квітня підтримав зміни до законодавства, які посилюють умови отримання громадянства для іноземців.

Про це пише громадський мовник SVT.

Якими є оновлені правила отримання громадянства Швеції?

Згідно з новими правилами, мінімальний термін проживання в країні перед подачею заявки збільшили з п’яти до восьми років. Окрім цього, для осіб віком від 16 років вводиться обов’язкове складання тесту – він перевірятиме знання шведської мови та основ суспільного устрою.

Також запроваджено фінансовий критерій: кандидат має підтвердити річний дохід на рівні не менше 241,8 тисячі шведських крон (22 тисячі доларів) .

Закон набуде чинності вже 6 червня і поширюватиметься навіть на тих заявників, які подали документи раніше.

За ухвалення ініціативи проголосували 258 депутатів, проти виступили 33, ще 58 парламентарів не брали участі в голосуванні.

