У Швеції ускладнили процес отримання громадянства
- Парламент Швеції збільшив мінімальний термін проживання для отримання громадянства з п’яти до восьми років і запровадив обов’язковий тест для осіб від 16 років.
- Нові правила включають фінансовий критерій річного доходу не менше 241,8 тисячі крон і набудуть чинності 6 червня, поширюючись на всіх заявників.
Парламент Швеції 29 квітня підтримав зміни до законодавства, які посилюють умови отримання громадянства для іноземців.
Про це пише громадський мовник SVT.
Якими є оновлені правила отримання громадянства Швеції?
Згідно з новими правилами, мінімальний термін проживання в країні перед подачею заявки збільшили з п’яти до восьми років. Окрім цього, для осіб віком від 16 років вводиться обов’язкове складання тесту – він перевірятиме знання шведської мови та основ суспільного устрою.
Також запроваджено фінансовий критерій: кандидат має підтвердити річний дохід на рівні не менше 241,8 тисячі шведських крон (22 тисячі доларів) .
Закон набуде чинності вже 6 червня і поширюватиметься навіть на тих заявників, які подали документи раніше.
За ухвалення ініціативи проголосували 258 депутатів, проти виступили 33, ще 58 парламентарів не брали участі в голосуванні.
