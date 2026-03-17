Європа закриває двері: де у 2026 році найважче отримати громадянство
- Швеція планує збільшити термін проживання для натуралізації з 5 до 8 років, а також підвищити мовні та фінансові вимоги.
- В Австрії та Данії діють одні з найсуворіших вимог до отримання громадянства, зокрема тривалі терміни проживання і високі мовні стандарти.
Отримання громадянства в європейських країнах часто стає справжнім викликом для мігрантів. Процедури натуралізації відрізняються за тривалістю, вимогами до мови, фінансової стабільності та інтеграції у суспільство.
За даними Visit Ukraine, у 2026 році деякі країни Європи залишаються особливо складними для натуралізації.
Дивіться також Удвічі більше, ніж жінок: скільки українських чоловіків в'їхали до Німеччини за рік
У яких країнах Європи найважче отримати громадянство?
- Швеція
Раніше Швеція відзначалася порівняно лояльною системою натуралізації, але з 2026 року правила стануть більш суворими.
- Тривалість проживання: наразі 5 років, з планами збільшити до 8 років.
- Мовний рівень: обов'язковий тест на рівні B1, який перевіряє як усне, так і письмове володіння шведською.
- Фінансові вимоги: стабільний дохід близько 20 000 крон на місяць.
- Термін розгляду заяви: до 47 місяців.
- Вартість подачі: зараз близько 120 євро, планується підвищення до 250 євро.
- Подвійне громадянство: дозволене.
У Швеції нові правила підвищують вимоги до мовної підготовки та доводять до більш тривалого часу очікування рішення, що робить процес складнішим, ніж раніше.
- Німеччина
Німеччина реформувала законодавство про громадянство у 2024 році, скоротивши термін натуралізації, але процес все ще залишається бюрократично складним.
- Тривалість проживання: 5 років.
- Мова: рівень B1 німецької, підтверджений сертифікатом.
- Додаткові вимоги: складання тесту про законодавство, життя у країні та знання історії.
- Фінансова стабільність: підтвердження доходів, щоб довести, що кандидат здатний самостійно себе забезпечувати.
- Вартість: близько 255 євро.
- Подвійне громадянство: дозволене після реформи.
Німецька процедура вимагає від мігрантів не лише знання мови, а й активного розуміння законів і культури країни. Бюрократичні формальності роблять процес тривалим навіть після скорочення мінімального терміну проживання.
- Франція
Франція відома високими мовними та інтеграційними вимогами, а також суворою перевіркою фінансової стабільності.
- Проживання: мінімум 5 років (для випускників французьких університетів – 2 роки).
- Мова: рівень B2, що вимагає впевненого володіння усною та письмовою французькою.
- Іспити: тест на інтеграцію та знання суспільства, включно з культурними нормами та правами людини.
- Фінансова перевірка: потрібно підтвердити стабільний дохід.
- Вартість: 255 євро.
- Подвійне громадянство: дозволене.
У Франції акцент робиться не лише на тривалості проживання, а й на реальному рівні інтеграції в суспільство. Кандидати повинні показати знання мови та здатність повноцінно брати участь у житті країни.
- Іспанія
Іспанія має одну з найдовших процедур натуралізації у Європі, що робить отримання паспорта справжнім випробуванням.
- Проживання: 10 років.
- Мова: базовий рівень A2.
- Іспити: знання культури та державного устрою.
- Присяга: після схвалення необхідно скласти присягу королю Іспанії.
- Вартість: близько 104 євро.
- Подвійне громадянство: дозволене лише для громадян певних країн.
Тривалі строки проживання та обов'язкова присяга роблять процес іспанської натуралізації довгим і формальним, навіть якщо мовні вимоги не дуже високі.
- Італія
Італія відзначається складною бюрократією та тривалим розглядом заяв.
- Проживання: 10 років (для громадян ЄС – 4 роки).
- Мова: рівень B1.
- Фінансова стабільність: підтвердження стабільного доходу.
- Термін розгляду: 24 – 36 місяців.
- Вартість: близько 250 євро.
- Подвійне громадянство: дозволене.
Отримання громадянства в Італії потребує терпіння та уваги до документів, а також достатнього знання мови.
- Австрія
Австрійська система вважається однією з найсуворіших у Європі.
- Проживання: 10 років, з яких 5 років – постійне проживання.
- Мова: рівень B1 німецької.
- Іспити: тест на громадянство та інтеграцію.
- Фінансова стабільність: необхідно підтвердити самостійність.
- Вартість: понад 1 300 євро.
- Подвійне громадянство: зазвичай не дозволене.
Суворі умови роблять австрійську натуралізацію складною навіть для людей, які довго живуть та працюють у країні.
- Данія
Данія встановлює одні з найжорсткіших вимог до натуралізації у Європі.
- Проживання: близько 9 років.
- Мова: рівень B2.
- Іспити: складний тест на громадянство та знання данської культури.
- Церемонія: обов'язкове рукостискання з державним чиновником під час отримання паспорта.
- Вартість: близько 800 євро.
- Подвійне громадянство: дозволене.
Данія вимагає від кандидата активної участі у житті громади та високого рівня володіння мовою.
- Швейцарія
Процес натуралізації у Швейцарії багаторівневий: рішення ухвалюють федеральна влада, кантон та місцева громада.
- Проживання: 10 років.
- Мова: рівень A2 письмово, B1 усно.
- Інтеграція: активна участь у місцевому житті є обов'язковою.
- Вартість: від 90 євро + місцеві збори.
- Подвійне громадянство: дозволене.
У Швейцарії важливо не лише знати мову, а й демонструвати активну інтеграцію в місцеву спільноту.
- Норвегія
Після дозволу на подвійне громадянство кількість заяв на натуралізацію у Норвегії зросла.
- Проживання: 5 – 8 років.
- Мова: рівень B1.
- Іспити: знання суспільства та культури.
- Вартість: близько 555 євро.
- Подвійне громадянство: дозволене.
Норвегія поєднує перевірку знань та вимоги до часу проживання у країні, що робить процес відносно складним, але досяжним для інтегрованих мігрантів.
Цікаво! Як зазначає NomeFy, однією з головних країн, де найпростіше потрапити до ЄС і через кілька років подати на громадянство, вважають Португалію.
У липні президент Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Український лідер сказав, що пріоритетними є ті країни, у яких проживає багато українців, а також ті, котрі активно підтримують Україну під час російської агресії.