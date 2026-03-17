Європа закриває двері: де у 2026 році найважче отримати громадянство

Отримання громадянства в європейських країнах часто стає справжнім викликом для мігрантів. Процедури натуралізації відрізняються за тривалістю, вимогами до мови, фінансової стабільності та інтеграції у суспільство.

За даними Visit Ukraine, у 2026 році деякі країни Європи залишаються особливо складними для натуралізації.

У яких країнах Європи найважче отримати громадянство?

Швеція

Раніше Швеція відзначалася порівняно лояльною системою натуралізації, але з 2026 року правила стануть більш суворими.

Тривалість проживання: наразі 5 років, з планами збільшити до 8 років.

Мовний рівень: обов'язковий тест на рівні B1, який перевіряє як усне, так і письмове володіння шведською.

Фінансові вимоги: стабільний дохід близько 20 000 крон на місяць.

Термін розгляду заяви: до 47 місяців.

Вартість подачі: зараз близько 120 євро, планується підвищення до 250 євро.

Подвійне громадянство: дозволене.

У Швеції нові правила підвищують вимоги до мовної підготовки та доводять до більш тривалого часу очікування рішення, що робить процес складнішим, ніж раніше.

Німеччина

Німеччина реформувала законодавство про громадянство у 2024 році, скоротивши термін натуралізації, але процес все ще залишається бюрократично складним.

Тривалість проживання: 5 років.

Мова: рівень B1 німецької, підтверджений сертифікатом.

Додаткові вимоги: складання тесту про законодавство, життя у країні та знання історії.

Фінансова стабільність: підтвердження доходів, щоб довести, що кандидат здатний самостійно себе забезпечувати.

Вартість: близько 255 євро.

Подвійне громадянство: дозволене після реформи.

Німецька процедура вимагає від мігрантів не лише знання мови, а й активного розуміння законів і культури країни. Бюрократичні формальності роблять процес тривалим навіть після скорочення мінімального терміну проживання.



Франція

Франція відома високими мовними та інтеграційними вимогами, а також суворою перевіркою фінансової стабільності.

Проживання: мінімум 5 років (для випускників французьких університетів – 2 роки).

Мова: рівень B2, що вимагає впевненого володіння усною та письмовою французькою.

Іспити: тест на інтеграцію та знання суспільства, включно з культурними нормами та правами людини.

Фінансова перевірка: потрібно підтвердити стабільний дохід.

Вартість: 255 євро.

Подвійне громадянство: дозволене.

У Франції акцент робиться не лише на тривалості проживання, а й на реальному рівні інтеграції в суспільство. Кандидати повинні показати знання мови та здатність повноцінно брати участь у житті країни.

Іспанія

Іспанія має одну з найдовших процедур натуралізації у Європі, що робить отримання паспорта справжнім випробуванням.

Проживання: 10 років.

Мова: базовий рівень A2.

Іспити: знання культури та державного устрою.

Присяга: після схвалення необхідно скласти присягу королю Іспанії.

Вартість: близько 104 євро.

Подвійне громадянство: дозволене лише для громадян певних країн.

Тривалі строки проживання та обов'язкова присяга роблять процес іспанської натуралізації довгим і формальним, навіть якщо мовні вимоги не дуже високі.

Італія

Італія відзначається складною бюрократією та тривалим розглядом заяв.

Проживання: 10 років (для громадян ЄС – 4 роки).

Мова: рівень B1.

Фінансова стабільність: підтвердження стабільного доходу.

Термін розгляду: 24 – 36 місяців.

Вартість: близько 250 євро.

Подвійне громадянство: дозволене.

Отримання громадянства в Італії потребує терпіння та уваги до документів, а також достатнього знання мови.

Австрія

Австрійська система вважається однією з найсуворіших у Європі.

Проживання: 10 років, з яких 5 років – постійне проживання.

Мова: рівень B1 німецької.

Іспити: тест на громадянство та інтеграцію.

Фінансова стабільність: необхідно підтвердити самостійність.

Вартість: понад 1 300 євро.

Подвійне громадянство: зазвичай не дозволене.

Суворі умови роблять австрійську натуралізацію складною навіть для людей, які довго живуть та працюють у країні.



Данія

Данія встановлює одні з найжорсткіших вимог до натуралізації у Європі.

Проживання: близько 9 років.

Мова: рівень B2.

Іспити: складний тест на громадянство та знання данської культури.

Церемонія: обов'язкове рукостискання з державним чиновником під час отримання паспорта.

Вартість: близько 800 євро.

Подвійне громадянство: дозволене.

Данія вимагає від кандидата активної участі у житті громади та високого рівня володіння мовою.

Швейцарія

Процес натуралізації у Швейцарії багаторівневий: рішення ухвалюють федеральна влада, кантон та місцева громада.

Проживання: 10 років.

Мова: рівень A2 письмово, B1 усно.

Інтеграція: активна участь у місцевому житті є обов'язковою.

Вартість: від 90 євро + місцеві збори.

Подвійне громадянство: дозволене.

У Швейцарії важливо не лише знати мову, а й демонструвати активну інтеграцію в місцеву спільноту.

Норвегія

Після дозволу на подвійне громадянство кількість заяв на натуралізацію у Норвегії зросла.

Проживання: 5 – 8 років.

Мова: рівень B1.

Іспити: знання суспільства та культури.

Вартість: близько 555 євро.

Подвійне громадянство: дозволене.

Норвегія поєднує перевірку знань та вимоги до часу проживання у країні, що робить процес відносно складним, але досяжним для інтегрованих мігрантів.

Цікаво! Як зазначає NomeFy, однією з головних країн, де найпростіше потрапити до ЄС і через кілька років подати на громадянство, вважають Португалію.

У липні президент Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Український лідер сказав, що пріоритетними є ті країни, у яких проживає багато українців, а також ті, котрі активно підтримують Україну під час російської агресії.