Найпотужніша за десятиліття: у США скасовують тисячі рейсів через хуртовину

Північний схід США накрив по-справжньому історичний зимовий шторм – через нього 59 мільйонів місцевих мешканців отримали попередження про погодні умови.

У кількох штатах США – зокрема у Массачусетсі, Коннектикуті, Делавері, Нью-Джерсі та Род-Айленді, оголошено надзвичайний стан, а кілька штатів навіть запровадили обмеження і повноцінні заборони на поїздки через хуртовини, пише BBC. Тим часом тисячі рейсів по усій країні доводиться скасовувати.

Що відомо про хуртовину у США?

Синоптики повідомляють, що хуртовина в понеділок накриє значну частину північного сходу США та приморських регіонів – очікується, що це буде найпотужніший північно-східний шторм за практично десятиліття для більшої частини регіону.

Хуртовина принесе не лише сніг та сильні вітри, але й повені на узбережжі. Під час шторму може випадати близько 5 – 7 сантиметрів снігу на годину, і вже понад 40 мільйонів людей перебувають під загрозою хуртовини, а ще 19 мільйонів – під загрозою зимового шторму.

Такий серйозний масштаб негоди призвів до відключення електроенергії в понад 150 000 людей у північно-східних штатах – і лише в неділю близько 5500 рейсів у США довелося скасувати, а ще сотні – затримати, пише Business Insider.

Окрім того, у Нью-Йорку діє повна заборона на подорожі – а в понеділок усі школи не працюватимуть, автомагістралі, мости та вулиці перекриють для руху транспорту, окрім надзвичайних ситуацій. Також негода торкнулася і бродвейських вистав, і кінних перегонів – їх усі також довелося скасувати.

