Жінку вигнали з літака через невдалий жарт: тепер вона довічно у чорному списку

Жінка незграбно пожартувала на борту літака. Це обернулося для неї допитом, двогодинною затримкою рейсу і довічним баном від авіакомпанії.

Інцидент відбувся на борту авіакомпанії Batik Air в Індонезії, коли літак готувався до вильоту з міжнародного аеропорту Соекарно-Хатта в Джакарті. Про це пише 24 Канал із посиланням на Need To Know.

Що сказала жінка, що її вигнали з літака

Літня жінка, яка сиділа на місці 11Е, несподівано звернулася до бортпровідниці й заявила, що у неї з собою бомба.

А далі усе за протоколом – повідомлення негайно передали командиру повітряного судна і співробітникам служби авіаційної безпеки.

На борт зійшов офіцер поліції. Він підійшов до жінки та ввічливо попросив її вийти з салону. Вона підкорилася без опору.

Один із пасажирів, Майкл Ясут, знімав усе на відео. На кадрах видно, що винуватиця ситуації спокійно взяла свої речі й залишила салон у супроводі персоналу.

Інцидент в літаку: дивіться відео

Після висадки жінку передали слідчому і співробітникам поліції аеропорту Соекарно-Хатта.

Пізніше з'ясувалося, що у жінки не було ніякої вибухівки, і це був лише невдалий жарт. Проте через перевірки рейс затримали на дві години.

Batik Air занесла "жартівницю" до чорного списку, і вона більше ніколи не зможе літати рейсами перевізника.

Пасажирка, яка сиділа на місці 11Е, зробила заяву, що містила погрозу. Жодних вибухонебезпечних предметів знайдено не було, але ми застосували внутрішні санкції у вигляді довічного блокування на перельоти,

– сказав представник авіакомпанії.

Жінці загрожує або адміністративне, або кримінальне покарання.

Слід зазначити, що аеропорти мають різні стандарти безпеки. Зокрема деякі з них можуть змушувати знімати взуття всіх туристів.