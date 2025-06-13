Українців закликали не їхати в ці 6 країн: офіційне попередження МЗС

Міністерство закордонних справ України попередило громадян не їхати у 6 конкретних країн. Наразі там дуже небезпечно.

Мовиться про країни Близького Сходу, зокрема Ізраїль. Про це пише 24 Канал із посиланням на МЗС України.

Дивіться також ЄС продовжив тимчасовий захист для українців: це може бути останній раз

У які країни зараз не варто їхати

Через удари Ізраїлю по Ірану 4 країни закрили небо, а міжнародні авіакомпанії радикально скасували або перенаправили свої рейси.

Тим часом МЗС рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до 6 країн, а саме:

Ізраїлю,

Ірану,

Йорданії,

Іраку,

Лівану,

Сирії.

У міністерстві порадили українцям зачекати до стабілізації ситуації.

Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу,

– повідомили в МЗС.

Важливі контакти для тих, хто перебуває в небезпечних країнах

Міністерство внутрішніх справ оголосило, що у випадку, якщо ви потрапили за кордоном надзвичайну ситуацію, або ж є загроза вашому життю чи здоров'ю, то потрібно терміново звернутися до найближчої закордонної дипломатичної установи України.

Довідка. Цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: ‪+38-044-238-15-88‬, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.