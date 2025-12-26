Температура як на Сицилії: Ісландія вразила аномальним теплом перед Різдвом

Напередодні Різдва в Ісландії зафіксували незвично теплу для грудня погоду. У селі Сейдісфьорду на сході країни температура повітря піднялася до рекордних показників, що стало найвищим значенням для цього місяця за всю історію спостережень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ісландського мовника RÚV.

Що відомо про температурний рекорд в Ісландії?

Напередодні Різдва в Ісландії зафіксували температурний рекорд для грудня – в невеликому селі Сейдісфьорду було 19,8 градуса тепла. Попередній температурний рекорд для грудня був зафіксований 2 грудня 2019 року у Квіскер'ярі у Східних фіордах і був лише на десяту градуса нижчим.

Метеорологи зазначають, що така погода є нетиповою для цієї пори року. За словами синоптика Ейнара Свейнбйорнссона, подібне тепло в грудні для Ісландії – рідкісне явище.



Температурний рекорд в Ісландії / Фото Unsplash

Чому так сталося?

Черговий метеоролог Метеорологічної служби Ісландії Біргір Орн Хескульдссон пояснив, що рекорд став можливим через поєднання теплого повітряного фронту та сильних вітрів над країною. Саме такі умови, за його словами, найчастіше сприяють встановленню місячних температурних максимумів.

Фахівці також звертають увагу на походження повітряних мас – вони мали виражений тропічний характер. Хоча на Різдво в Ісландії прогнозують відносно м'яку погоду, метеорологи не очікують повторення настільки високих температур, як у передсвятковий період.

Незвичайне потепління вже викликало активне обговорення в країні та знову привернуло увагу до кліматичних змін, які дедалі частіше проявляються навіть у північних регіонах Європи.

Швейцарія також б'є температурний рекорд: що про це відомо?

Як пише Swissinfo, 2025 рік стане четвертим найтеплішим роком в історії Швейцарії з моменту початку вимірювань у 1864-му. За даними метеорологів, середньорічна температура у Швейцарії у 2025 році буде на 1,2 градуса за Цельсієм вище норми для 1991 – 2020 років.

Якою буде погода у січні в Україні?

У січні 2026 року середня місячна температура в Україні очікується від 1 до 7 градусів морозу, що на 1,5 градуса нижче за норму. Місячна кількість опадів прогнозується в межах 28 – 79 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.