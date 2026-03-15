"Куди ще гірше": українка розкрила несподівані мінуси іспанських новобудов
Останніми роками Іспанія стає все популярнішим вибором країни для багатьох українців. Неймовірний клімат, природна краса та відносно невисокі для ЄС ціни дають можливість навіть орендувати житло в новобудовах. Але там все не так ідеально, як може здатися.
Українка Поліна вже два роки живе в Іспанії, і чимало часу з них орендує квартиру у новобудові. І перед заселенням у таке житло краще знати кілька можливих проблем, що можуть спіткати мешканців, повідомляє mrs.faustova.
Про які несподівані недоліки новобудов в Іспанії варто знати?
Вже не вперше українці довелося зіштовхнутися з проблемами у будинку, де вона орендує квартиру. Дуже швидко після переїзду виявилося, що поряд триває будівництво. Також прямо з вікон її квартири відкривається краєвид на "табір" безхатьків.
Гірше завжди є куди. В нас в новобудові завелися миші. Знаєте, як я думала? Миші заводяться в старих будинках, або на перших-других поверхах. Яким же було шоком, коли наші сусіди в чатах почали писати з п'ятого поверху, з шостого, що в них миші,
– поділилася українка.
Блогерка переконана, що саме будівництво поряд спровокувало мишей шукати собі нове житло, і тому вони перебралися до сусідньої будівлі. І навіть попри те, що українка живе досить високо, дуже швидко вона виявила, що гризуни завелися і в її квартирі.
Попри те, що компанія-забудовник намагається розв'язати проблему, наразі миші все ще залишаються в домі.
До речі, гризуни, це далеко не єдина неприємна проблема, що може спіткати експатів у Іспанії. Дуже багато людей скаржаться на величезних та неприємних тарганів, що часто лазять прямо на вулицях.
А через рекордні температури останніх років іспанські таргани починають мутувати, пише Euronews. Метаболічні цикли шкідників прискорюються, і вони починають розмножуватися навіть швидше – що призвело до збільшення заражень тарганами на 33% лише 2024 року.
