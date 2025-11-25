"Це дуже стресово": українка розповіла, як проходить іспит з водіння в Ірландії

Іспити з водіння у кожній країні можуть суттєво відрізнятися – і українка, що живе в Ірландії, поділилася, як складала свій іспит, і що у ньому здивувало.

Чимало українців зараз живуть за кордоном, і якщо вони хочуть отримати водійські права, іспит доводиться складати в іншій країні, де правила можуть відрізнятися, повідомляє 24 Канал. Тож українка Анна поділилася, як готувалася до водійського іспиту, і що в ньому видалося для неї незвичним.

Як проходить іспит з водіння в Ірландії?

У Ірландії, за словами українки, теорію доводиться вивчати самостійно – для цього є чимало книг, офіційний сайт та застосунки – платні та безкоштовні. Вже тоді люди, що бажають отримати права, мусять скласти теоретичну частину іспиту – з 40 питань потрібно правильно відповісти принаймні на 36.

Мовний аспект був найважчим, коли почала вивчати теорію. Але потім вже звикла. На здачі теорії так само мовний нюанс був найстрашнішим, оскільки боявся щось не почути, неправильно зрозуміти інструкції співробітників перед початком тесту,

– розповіла Анна.

Якщо у вас немає стажу водіння, за законом потрібно обов'язково пройти 12 уроків. Якщо ж стаж є, тоді достатньо шести – але це, за словами українки, потрібно погодити з RSA.

Очікувати на практичну частину іспиту доводиться досить довго – приблизно пів року. Черги в країні практично на все – на теоретичний, практичний іспит, інструкторів. Але й це не все – в Ірландії водіїв вчать керувати автомобілем одразу ж на дорогах міста.



Навчають водити в Ірландії одразу на дорогах міста / Фото Pexels

Цікавий нюанс, що навчання з водіння проходить на дорогах міста: обирають спокійний район, але це дуже стресово. У нас, наскільки я знаю, якщо не маєш досвіду, то починають тебе вчити у дворі автошколи чи звичайної школи,

– поділилася українка.

