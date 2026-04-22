У Польщі буде складніше отримати водійські права: кількість спроб обмежать

У Міністерстві інфраструктури Польщі вже заявили, що готують значні зміни до системи навчання та екзаменів для майбутніх водіїв. І одна дуже важлива пропозиція – це ліміт на кількість спроб на здачу практичного іспиту з водіння.

Наприкінці березня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак заявив про велику реформу іспиту на водійські права. Одна з пропозицій – обмежити кількість спроб на здачу практичної частини іспиту всього до трьох, пише InPoland.

Що зміниться у здачі іспиту на водіння у Польщі?

Найбільш значні зміни після реформи торкнуться іспитів на водійські права категорії B: у міністерстві пропонують повністю скасувати одну значну частину практичного іспиту – зокрема маневровий майданчик.

Окрім того, очікується і ґрунтовна реформа теоретичного іспиту – нові запитання мають бути більш практичними та готувати майбутніх водіїв до реальних дорожніх ситуацій. Але одна з найреволюційніших ідей, що може потрапити до реформи – це запровадження обмеження трьома спробами на складання практичного іспиту з водіння, пише RFM24.

Якщо ж кандидату не вдасться скласти іспит з третьої спроби, він повинен буде повернутися до Центру підготовки водіїв (OSK) та від'їздити з інструктором ще принаймні 5 годин. Вже після завершення додаткового навчання внутрішній іспит складатиметься повторно, аби підтвердити готовність отримувати водійські права.



У Польщі готують реформу іспитів на водіння / Фото Pexels

Та на польських майбутніх водіїв очікує ще одна серйозна зміна: в країні боротимуться з фіктивними внутрішніми іспитами у Національних навчальних центрах. Раніше досить поширеною практикою у Польщі вважався допуск кандидатів у водії до держіспиту без ретельної оцінки їхніх навичок центром. А ось нові правила пропонують запис усіх іспитів на відеокамери у транспортному засобі – саме так вдасться перевірити процес іспиту та усунути будь-які порушення.

Щодо запропонованих змін все ще тривають громадські консультації – представники міністерства зустрічаються з представниками навчальних та екзаменаційних галузей, аби завершити узгодження нових правил.

