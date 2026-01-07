Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Італія змінила правила для українців: до чого готуватися біженцям у 2026 році
7 січня, 18:00
2

Італія змінила правила для українців: до чого готуватися біженцям у 2026 році

Альона Гогунська
Основні тези
  • Італія продовжила дію дозволів на проживання для українців до березня 2027 року, зберігаючи тимчасовий захист та права на проживання.
  • Українцям необхідно поновити permesso di soggiorno у 2026 році, а держава надає базову фінансову підтримку новоприбулим біженцям.

У 2026 році українці, які перебувають в Італії, збережуть статус тимчасового захисту та право на легальне проживання в країні. Влада Італії офіційно продовжила дію дозволів на проживання permesso di soggiorno.

Що зміниться для українців в Італії у 2026 році – розкаже 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.

Дивіться також Скільки грошей треба брати з собою до Європи 

Що буде з українцями в Італії у 2026 році?

Уряд Італії ухвалив закон №201, в якому мовиться про продовження дії дозволів на проживання permesso di soggiorno. Це гарантує українським біженцям можливість: 

  • жити й працювати в країні,
  • користуватися системою охорони здоров'я та соціальними послугами щонайменше до березня 2027 року.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні?  Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Таке рішення Італії узгоджується із загальноєвропейською політикою. У червні 2025 року Рада Європейського Союзу ухвалила постанову про продовження тимчасового захисту для українців у країнах ЄС до 4 березня 2027 року. Відтак Італія синхронізувала свої внутрішні правила з європейськими термінами, забезпечивши правову визначеність для біженців у 2026 році. 


Що буде з українцями в Італії / Фото Unsplash

Для українців, у яких строк дії permesso di soggiorno завершується 4 березня 2026 року, передбачена процедура поновлення. Для цього необхідно записатися до Questura для оновлення або заміни карткового дозволу на проживання. Очікується, що система бронювання прийомів запрацює в середині січня 2026 року. 

Влада рекомендує не відкладати запис, адже на початку року навантаження на міграційні служби традиційно зростає. Продовження тимчасового захисту означає, що у 2026 році українці й надалі матимуть доступ до:

  • ринку праці,
  • медицини,
  • соціальних виплат та освіти для дітей. 

Окрім цього, держава зберігає базову фінансову підтримку для новоприбулих біженців

  • по 300 євро на людину протягом трьох місяців після оформлення захисту,
  • а також додатково по 150 євро на кожну дитину до 18 років. 

Де в ЄС скорочують виплати українцям?

  • У Чехії вже у 2023 році скоротили терміни проживання в гуманітарному житлі та зменшили соціальні виплати для українців.
  • В Угорщині, Іспанії, Норвегії та Словаччині також зменшили або скасували виплати для українських біженців та посилили умови тимчасового захисту.