Італія змінила правила для українців: до чого готуватися біженцям у 2026 році
- Італія продовжила дію дозволів на проживання для українців до березня 2027 року, зберігаючи тимчасовий захист та права на проживання.
- Українцям необхідно поновити permesso di soggiorno у 2026 році, а держава надає базову фінансову підтримку новоприбулим біженцям.
У 2026 році українці, які перебувають в Італії, збережуть статус тимчасового захисту та право на легальне проживання в країні. Влада Італії офіційно продовжила дію дозволів на проживання permesso di soggiorno.
Що зміниться для українців в Італії у 2026 році – розкаже 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.
Що буде з українцями в Італії у 2026 році?
Уряд Італії ухвалив закон №201, в якому мовиться про продовження дії дозволів на проживання permesso di soggiorno. Це гарантує українським біженцям можливість:
- жити й працювати в країні,
- користуватися системою охорони здоров'я та соціальними послугами щонайменше до березня 2027 року.
Таке рішення Італії узгоджується із загальноєвропейською політикою. У червні 2025 року Рада Європейського Союзу ухвалила постанову про продовження тимчасового захисту для українців у країнах ЄС до 4 березня 2027 року. Відтак Італія синхронізувала свої внутрішні правила з європейськими термінами, забезпечивши правову визначеність для біженців у 2026 році.
Що буде з українцями в Італії / Фото Unsplash
Для українців, у яких строк дії permesso di soggiorno завершується 4 березня 2026 року, передбачена процедура поновлення. Для цього необхідно записатися до Questura для оновлення або заміни карткового дозволу на проживання. Очікується, що система бронювання прийомів запрацює в середині січня 2026 року.
Влада рекомендує не відкладати запис, адже на початку року навантаження на міграційні служби традиційно зростає. Продовження тимчасового захисту означає, що у 2026 році українці й надалі матимуть доступ до:
- ринку праці,
- медицини,
- соціальних виплат та освіти для дітей.
Окрім цього, держава зберігає базову фінансову підтримку для новоприбулих біженців:
- по 300 євро на людину протягом трьох місяців після оформлення захисту,
- а також додатково по 150 євро на кожну дитину до 18 років.
Де в ЄС скорочують виплати українцям?
- У Чехії вже у 2023 році скоротили терміни проживання в гуманітарному житлі та зменшили соціальні виплати для українців.
- В Угорщині, Іспанії, Норвегії та Словаччині також зменшили або скасували виплати для українських біженців та посилили умови тимчасового захисту.