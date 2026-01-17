Отримання італійського громадянства – мрія багатьох іноземців, які живуть і працюють в Італії. Проте терміни та умови залежать від підстав, за якими подається заява.

Скільки років потрібно прожити в Італії, щоб отримати громадянство – розкаже 24 Канал з посиланням на Mondaq.

У чому цінність італійського громадянства?

Італійське громадянство залишається однією з найпопулярніших цілей серед іноземців, які планують пов'язати своє життя з цією країною. Воно відкриває доступ до:

ринку праці ЄС,

соціальних гарантій,

можливості вільно подорожувати Європою.

Водночас процедура його отримання має чіткі правила, а ключовим фактором є тривалість легального проживання в Італії. Скільки років потрібно прожити в країні, щоб мати право подати заяву на громадянство – залежить від підстав та статусу заявника.

Скільки років треба жити в Італії?

10 років проживання

Саме стільки потрібно прожити в Італії громадянам країн поза ЄС на підставі легального та безперервного перебування (permesso di soggiorno). Це найпоширеніший шлях до громадянства.

4 роки проживання

Для громадян Європейського Союзу вимоги м'якші – достатньо 4 років легального проживання в Італії.

2 роки – через шлюб

Іноземці, одружені з громадянами Італії, можуть подати на громадянство вже через 2 роки проживання в країні після шлюбу. Якщо подружжя має спільних дітей, цей термін може скорочуватися. За умови проживання за межами Італії – термін збільшується.

5 років для біженців та осіб без громадянства

Особи зі статусом біженця або апатриди можуть подати заяву після 5 років проживання.

Без 10 років – у виняткових випадках

Особи, народжені в Італії в родині іноземців, мають право подати на громадянство після досягнення 18 років, якщо вони безперервно та легально проживали в країні з народження. Особи з італійським походженням (jure sanguinis) можуть отримати громадянство без вимоги проживання, довівши італійське коріння.



Скільки років потрібно прожити в Італії, щоб отримати громадянство / Фото Unsplash

В якій країні ЄС найлегше отримати громадянство?

На відміну від багатьох країн ЄС, де на громадянство потрібно чекати 8 – 10 років, у Португалії достатньо 5 років легального перебування. Важливо, що йдеться саме про календарні роки, а не про роки безперервного проживання – короткі виїзди з країни не стають проблемою.

Як зазначає IA services, Португалія не вимагає доведення глибокої інтеграції в суспільство. Немає співбесід про політичний устрій, історію чи культуру країни, а також не оцінюється "рівень асиміляції" заявника.

Яке громадянство насправді отримає дитина, народжена в Антарктиді?

У світі поширений принцип "права землі", за яким громадянство надається кожному, хто народився на території держави. Однак Антарктида не належить жодній країні, тож цей механізм тут не діє. Діти, народжені в Антарктиді, отримують громадянство за походженням, а не за місцем народження, отримуючи громадянство своїх батьків.