Ось що зміниться для українців, що отримають CUKR в Польщі: не всі знають

Вже з початку 2025 року українці, що живуть у Польщі, можуть подати заяву на отримання спеціальної карти тимчасового побиту – карти CUKR.

Цей документ дає багато переваг і спрощує процес легалізації – втім, не всі українці знають, що зміниться для них після його отримання, пише InPoland.

Цікаво Гриль з діамантами та шматок метеорита: 10 найдивніших речей, що забували в літаках у 2025

Що зміниться для українців з отриманням карти CUKR?

У Польщі вже завершуються роботи над сервісом MOS, через який іноземці у цій країні можуть подавати заявки на отримання дозволів на проживання. І саме через цей сервіс українці зможуть вже зовсім скоро подати заявки на карту CUKR.

Втім, українцям дуже важливо звернути увагу на те, що після отримання цього тимчасового дозволу на проживання автоматично припиняється дія тимчасового захисту. Це означає, що українці втратять право на отримання допомоги, на яку мали зі статусом UKR. Втім, за біженцями зберігатиметься право на державні виплати та деякі інші види допомоги – але вже на тих самих засадах, що й решта іноземців.

Окрім того, вже після отримання карти українці зобов'язані протягом 15 робочих днів повідомити воєводству, де отримувалася карта, про будь-яку зміну місця проживання. А якщо українці виїдуть з Польщі на понад пів року, вони втратять дозвіл на тимчасове проживання.

Важливо! Карту CUKR потрібно забрати протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення про її готовність. Інакше ж заявнику не нададуть дозвіл на проживання в країні, а саму карту анулюють.

Отримати статус CUKR можуть:

українці, що мали станом на 4 березня 2024 року статус UKR, пише gov.pl;

на день подачі заяви все ще мають статус UKR;

мали безперервний статус протягом принаймні 365 днів.

Що ще потрібно знати українцям за кордоном?