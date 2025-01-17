Пожежа в Лос-Анджелесі знищила картини сина Байдена на мільйони доларів, – ЗМІ

Майже 200 картин Гантера Байдена згоріли під час пожежі в Лос-Анджелесі. Попри те, що він художник-самоучка, його витвори високо оцінювали.

Вартість втрачених картин оцінюють на мільйони доларів. Про це пише 24 Канал, посилаючись The New York Post.

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Згоріли картини Гантера Байдена

Гантер Байден почав малювати під час лікування наркотичної залежності. Переважно він писав химерні сцени природи на японському папері.

Будинок сина Байдена був розміщений у Пасифік Палісейдс. Чоловік орендував дім за 15 800 доларів на місяць, і використовував його для роботи над своїми картинами.



Одна з картин Гантера Байдена / The New York Post

Джерела The New York Post заявили, що будівля згоріла до тла. Однак офіційно цю інформацію поки що не підтвердили.

Галерист, який влаштовував виставки мистецьких творів Гантера, повідомив, що витвори сина Байдена оцінюють до 85 тисяч доларів за штуку. Однак деякі роботи можуть коштувати й до 500 000 доларів.



Одна з робіт Гантера Байдена / The New York Post

Деякі витвори могли вціліти

Чоловік повідомив, що в його галереї є кілька картин Гантера Байдена і кілька металевих виробів художника.

Також, за словами джерела, близького до сім'ї Байденів, артколекція зберігалася на складі біля будинку адвоката Гантера Кевіна Морріса в Пасифік Палісейдс.

Будинок Морріса один із небагатьох, який вцілів. Натомість сам Морріс каже, що це "чергова брехлива історія про Гантера Байдена".

Тим часом вищезгаданий галерист повідомив, що вищезгаданий Кевін Морріс придбав у Байдена предметів мистецтва на 875 тисяч доларів. Переважно це квіти, написані на японському папері.

Крім Морріса, ще одним покупцем назвали Елізабет Хірш Нефталі.