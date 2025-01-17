Стоимость утраченных картин оценивают на миллионы долларов. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь The New York Post.

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Сгорели картины Хантера Байдена

Хантер Байден начал рисовать во время лечения наркотической зависимости. Преимущественно он писал причудливые сцены природы на японской бумаге.

Дом сына Байдена был размещен в Пасифик Палисейдс. Мужчина арендовал дом за 15 800 долларов в месяц, и использовал его для работы над своими картинами.



Одна из картин Хантера Байдена / The New York Post

Источники The New York Post заявили, что здание сгорело дотла. Однако официально эту информацию пока что не подтвердили.

Галерист, который устраивал выставки художественных произведений Хантера, сообщил, что произведения сына Байдена оценивают до 85 тысяч долларов за штуку. Однако некоторые работы могут стоить и до 500 000 долларов.



Одна из работ Хантера Байдена / The New York Post

Некоторые произведения могли уцелеть

Мужчина сообщил, что в его галерее есть несколько картин Хантера Байдена и несколько металлических изделий художника.

Также, по словам источника, близкого к семье Байденов, артколекция хранилась на складе возле дома адвоката Хантера Кевина Морриса в Пасифик Палисейдс.

Дом Морриса один из немногих, который уцелел. Зато сам Моррис говорит, что это "очередная лживая история о Хантере Байдене".

Между тем вышеупомянутый галерист сообщил, что вышеупомянутый Кевин Моррис приобрел у Байдена предметов искусства на 875 тысяч долларов. Преимущественно это цветы, написанные на японской бумаге.

Кроме Морриса, еще одним покупателем назвали Элизабет Хирш Нефтали.