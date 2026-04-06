Китай засадив пустелю розміром із Польщу: результат вразив навіть вчених

Китай протягом останніх десятків років реалізує один із найбільших екологічних проєктів у світі – висаджування мільярдів дерев у посушливих регіонах. Ці зусилля вже дали помітні результати: території навколо пустелі Такла-Макан поступово змінюються.

Завдяки збільшенню кількості дерев клімат і життя місцевих жителів значно покращилися. Про це повідомляє видання EcoNews.

Що відомо про регіон?

Пустеля Такла-Макан займає близько 336 тисяч квадратних кілометрів – це трохи більше за площу Польщі. Вона оточена горами, які блокують вологе повітря, тому рослинності там майже не було. Ситуація почала змінюватися у 1978 році, коли Китай запустив масштабну програму "Три північні захисні лісосмуги", відому також як "Велика зелена стіна".

Її мета була амбітною – зупинити розширення пустель і захистити міста, дороги та фермерські господарства від піску. З того часу, за офіційними даними, у північних регіонах країни висадили понад 60 мільярдів дерев. А до кінця 2024 року навколо пустелі сформувався безперервний зелений пояс довжиною понад 3 тисячі кілометрів. Водночас рівень лісистості Китаю зріс із приблизно 10% у 1949 році до понад 25% сьогодні.



Китай висадив понад 60 мільярдів дерев у пустелі розміром із Польщу / Фото Greenster

Як це вплинуло на клімат?

У новому дослідженні, яке цитує LiveScience, вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді та Каліфорнійського технологічного інституту проаналізували, як озеленення вплинуло на вуглецевий баланс регіону. З'ясувалося, що в період дощів – із липня по вересень – кількість опадів зростає приблизно до 16 міліметрів на місяць.

Це у кілька разів більше, ніж у сухий сезон. Саме в цей час рослини активно ростуть, а супутники фіксують зниження концентрації вуглекислого газу над пустелею. Інакше кажучи, зелений пояс починає працювати як природний "фільтр" для вуглецю.

Місцеві жителі вже відчувають зміни. Наприклад, у повіті Макіт із 2019 року висадили близько 3,6 мільйона дерев. При цьому рівень їх виживання перевищує 85%. За цей час:

кількість днів із піщаними бурями скоротилася з 150 до 50 на рік;

середня кількість опадів зросла з приблизно 53 до 110 міліметрів.

Це означає менше пилу в повітрі та менше шкоди для сільського господарства. Також інші дослідження показують, що відновлення рослинності на півночі Китаю зменшило викиди пилу приблизно на третину. Раніше такі пилові хмари могли доходити до Пекіна і навіть перетинати Тихий океан.

Раніше ми писали, що китайські вчені підрахували 142,6 мільярда дерев за допомогою дронів і лідара, але реальна кількість може бути вищою через обмеження технології. Дослідження створило детальну карту розподілу дерев у Китаї, що допоможе в досягненні екологічних цілей і відновленню екосистем.