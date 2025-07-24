"Водяна бомба уповільненої дії": Китай почав будувати найбільшу у світі греблю

21 липня Китай офіційно розпочав будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції. Цей амбітний проєкт стурбував сусідню Індію та Бангладеш через потенційний вплив на мільйони мешканців, які живуть нижче за течією річки.

Гігантська дамба Мотуо, яка зараз будується у віддаленому регіоні Тибету, вже отримала звання "проєкту століття", а сусіди Китаю називають її "водяною бомбою уповільненої дії". Для чого ця гребля та чим вона загрожує Індії, розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Що відомо про гігантську греблю Мотуо в Китаї?

Китай розпочав будівництво 5 каскадних гідроелектростанцій уздовж вигину річки Ярлунг Зангпо, яка протікає навколо гори Намчабарва. Амбітний проєкт, який включає буріння тунелів у скелях для подачі води до турбін, оцінюється приблизно в 1,2 трильйона юанів (близько 124 мільярдів фунтів стерлінгів).

Прогнозується, що гребля Мотуо вироблятиме 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії, що значно перевищує потужність греблі "Три ущелини" в центральному Китаї, яка наразі є найбільшою у світі.



Гребля Мотуо стане найбільшою у світі / Скриншот з відео

Однак, річка Ярлунг Зангпо перетинає індійські штати Аруначал-Прадеш і Амман, перш ніж впадає в Бангладеш, де вона утворює річки Сян, Брахмапутра і Джамна. Ці річки є життєво важливими для життя мільйонів людей в одному з найбільш родючих і густонаселених регіонів світу.

Тому офіційні особи в Індії та Бангладеш висловлюють серйозну стурбованість щодо нової дамби. Попереджають, що вона може надати Китаю можливість контролювати й обмежувати потік води через їхні кордони, що потенційно може призвести до руйнівних повеней.

Проблема в тому, що Китаю не можна довіряти. Ніхто не знає, що вони можуть зробити. Пекін може використати греблю для створення "водяної бомби" під час війни та використати її, як "гідрозброю,

– сказав головний міністр Аруначал-Прадеша Пема Ханду.

Свого часу дамба "Три ущелини", будівництво якої було завершено у 2012 році вздовж річки Янцзи, створила величезне штучне водосховище і призвела до переміщення 1,4 мільйона людей у регіоні. Аналогічно, майбутня гребля Мотуо може суттєво вплинути на життя тибетського населення і навколишнє середовище.

Китай почав будувати найбільшу у світі греблю: дивіться відео

Що каже Китай?

Міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що будівництво дамби Ярлунг Зангпо є критично важливим компонентом зобов'язань Пекіна щодо досягнення нульового рівня викидів до 2060 року.

Ця заява з'явилася після скарг індійських чиновників на зростання рівня забруднення річки Сян, яке вони пов'язують з різними проєктами в регіоні. Китай рішуче відкинув ці скарги, стверджуючи про своє "законне право" продовжувати будівництво дамби.

Слід зазначити, що ні Китай, ні Індія не є підписантами Конвенції з трансграничних вод, договору ООН, покликаного забезпечити правову і нормативну базу для захисту й управління транскордонними водними ресурсами. Як наслідок, Китай не зобов'язаний регулювати рівень води або забезпечувати достатній стік води вниз за течією, щоб підтримувати економічну діяльність, сільське господарство та водні екосистеми в сусідніх регіонах.

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