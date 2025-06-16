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19 червня, 12:05
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Назвали найгірші міста для життя у світі: до рейтингу потрапив і Київ

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Київ увійшов до 10 найменш придатних для життя міст світу.
  • Основні фактори низької позиції у рейтингу – повномасштабна війна, нестабільність та постійні загрози обстрілів і руйнування інфраструктури.

Столиця України увійшла до десятки найменш придатних для життя міст світу. У щорічному глобальному рейтингу, який оцінює 173 мегаполіси, Київ посів 165-ту позицію, опинившись в кінці списку.

Все через війну, нестабільність і постійні загрози. Про це пише 24 Канал з посиланням на рейтинг The Economist.

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Київ потрапив до 10 найменш придатних міст для життя 

Експерти визначили повномасштабну війну, яка розпочалася у 2022 році, як основний фактор, що вплинув на позицію Києва у рейтингу. Аналіз підкреслює значне зниження стабільності, посилене постійною загрозою обстрілів, авіанальотів та масштабного руйнування інфраструктури, що становить постійну небезпеку для мешканців.

Дослідження оцінювало міста за 5 критичними категоріями:

  • якість медичного обслуговування,
  • доступ до освіти та її рівень,
  • культурне життя та навколишнє середовище,
  • розвиток інфраструктури,
  • стабільність.

Проблеми, з якими стикається Київ, ставлять його в один ряд з іншими великими містами, що переживають тривалу кризу як у політичній, так і в безпековій сферах. До переліку міст, що поділяють цей складний статус, входять:

  1. Каракас,
  2. Київ,
  3. Порт-Морсбі,
  4. Хараре,
  5. Лагос,
  6. Алжир,
  7. Карачі,
  8. Дакка,
  9. Триполі,
  10. Дамаск.

До слова, Київ вже третій рік поспіль входить до десятки найменш придатних для життя міст світу.

Тим часом, за даними рейтингу The Economist, найкращим містом для життя у 2025 році був визнаний Копенгаген. Столиця Данії відсунула на друге місце Відень, який був лідером рейтингу протягом трьох останніх років.