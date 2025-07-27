Суцільне розчарування і зовсім не та картинка: туристка розповіла, чому Колізей не вартий уваги

Колізей в Римі – всесвітньо відома історична пам'ятка, яка продовжує зачаровувати туристів з усього світу. Культову архітектурну споруду прагнуть побачити на власні очі мільйони.

Але насправді цей досвід може не виправдати високих очікувань, які багато хто покладає на нього. Про це пише 24 Канал з посиланням на Business Insider, яке цитує Джої Хадден.

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Чому Колізей не вартий уваги?

Нещодавно молода дівчина поділилася своїм досвідом подорожі до Риму з великими надіями побачити справжній артефакт історії. Однак, її захоплення швидко змінилося розгубленістю і розчаруванням, коли вона прибула до культового Колізею.

Коли Джої наблизилася до історичної пам'ятки, почали з'являтися перші дзвіночки.

Прямуючи до Колізею, я помітила, що чим ближче я підходила до визначної пам'ятки, тим людніше було на вулицях. Через це дістатися до самої атракції було складно та неприємно,

– пише вона.

Джої навмисне придбала дорожчий квиток, щоб оминути довгі вхідні черги, але зіткнулася з несподіваним натовпом як ззовні, так і всередині стародавнього амфітеатру.



Недоліки відвідування Колізею / Фото Unsplash

Відвідувачка повідомила, що, попри вищу вартість квитка, черги були і біля різних пам'яток всередині Колізею, особливо біля популярних місць для селфі, де очікування становило від 5 до 10 хвилин.

Крім того, поточні ремонтні та реставраційні роботи відволікали від відвідування: риштування було видно по всьому об'єкту, що надавало йому вигляду звичайного будівельного майданчика, а не історичної пам'ятки.

Нарешті, ще один момент, який шокував Джої та остаточно зіпсував їй загальне враження від Колізею – це туалет на території пам'ятки. Люди в черзі штовхали одне одного вперед і сперечалися про те, хто перший у черзі.

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