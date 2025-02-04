ЄС планує дозволити депортацію біженців, – The Times

Європейський Союз хоче змінити Конвенцію про статус біженців 1951 року, яка забороняє країнам відмовляти в притулку прохачам міжнародного захисту та депортувати біженців.

ЄС вже розробляє план щодо перегляду Конвенції. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Times.

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Чому ЄС хоче переглянути Конвенцію про біженців

Ця Конвенція, підписана 144 країнами у 1951 році, закріплює принцип заборони примусового повернення (non-refoulement).

Non-refoulement – фундаментальний принцип міжнародного права, закріплений у Конвенції про статус біженців, який забороняє країнам депортувати людей до країн, де їхнє життя чи свобода перебувають під загрозою.

Однак у ЄС заявили, що вона більше не відповідає сучасним реаліям. Через масштабний потік мігрантів, який спостерігається останнє десятиліття, європейські країни зазнають труднощів з опрацюванням заяв про статус біженця і депортацією тих, хто отримав відмову.

Лиш впродовж 2024 року в ЄС подали понад мільйон заяв про надання притулку. Це викликало зростання невдоволення серед населення і сприяло посиленню націоналістичних і радикально-популістських партій.

У дипломатичному документі ЄС також зазначили, що частина мігрантів не інтегрується в суспільство, а навпаки – формує закриті спільноти з нормами, які суперечать європейським цінностям.