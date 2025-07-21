На грецьких островах з туристів стягуватимуть додаткову плату: з кого саме

Уряд Греції постановив, що пасажири круїзних лайнерів, яких висаджують на грецьких островах, сплачуватимуть додаткову плату. Нове правило поширюється на всіх гостей, незалежно від віку.

Розмір збору залежить від сезону та порту висадки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Який збір на висадку в Греції з круїзних лайнерів?

З 1 червня по 30 вересня за висадку в портах на островах Міконос та Санторіні треба буде заплатити 20 євро, за висадку в інших портах країни – 5 євро.

за висадку в портах на островах Міконос та Санторіні треба буде заплатити 20 євро, за висадку в інших портах країни – 5 євро. З 1 по 31 жовтня та з 1 квітня по 31 травня за висадку в портах островів Міконос та Санторіні – 12 євро, в інших портах країни – 3 євро.

по 31 травня за висадку в портах островів Міконос та Санторіні – 12 євро, в інших портах країни – 3 євро. З 1 листопада по 31 березня податок на висадку в Міконосі та Санторіні – 4 євро, в інших портах – 1 євро.

Збір оплачуватиметься за кожен день висадки у порту. Податок владі перераховуватимуть круїзні компанії, які й стягуватимуть збір із кожного пасажира.

Якщо ж круїзна компанія вирішить не платити збір, то влада може заборонити висадку туристів. Нові правила почали діяти з 21 липня 2025 року.

До слова, нещодавно Канни заборонили заходити у порти круїзним лайнерам, які мають на борту понад тисячу пасажирів.