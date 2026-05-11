Витіснили хіпі та художників: ось куди зараз переїжджають мільярдери

Колись Коконат-Гроув у Маямі був богемним районом міста, відомим передусім неймовірною кількістю галерей та протестами хіпі. Зараз там зводять багатомільйонні будинки, створюють закриті спільноти та швартують яхти.

Коконат-Гроув зараз – це такий собі елітний анклав, що став неймовірно привабливим для мільярдерів та заможних переселенців. Він усамітнений та зберігає елементи історичної забудови й "сільської атмосфери" (що дуже важливо для багатих покупців) – але водночас розташований недалеко від ділових центрів Маямі, пише Business Insider.

Чим цікавий Коконат-Гроув у Маямі?

Одні надбагаті американці, як-от Джефф Безос та Марк Цукерберг, купують собі цілі приватні острови – а ось інші (Ларрі Пейдж, Кен Гріффін) пустили коріння у прибережному районі затоки Біскейн, що вирізняється довгою історією та спокійною, практично сімейною атмосферою.

Раніше Коконат-Гроув був місцем для протестів хіпі та зборів художників й митців, але зараз життя там визначається мегаяхтами, ресторанами з зірками Мішлен та приватними школами, де всього за один рік навчання платять понад 50 000 доларів.

Район заснували у 1870-х роках і він є одним з найдавніших у Південній Флориді. Назва походить від ранніх кокосових гаїв, що росли там та приваблювали перших поселенців. Але краєвид та неймовірна природа – це не єдині фактори, що приваблювали людей: досить високе розташування Коконат-Гроув на хребті затоки Біскейн забезпечувало певний захист від природних стихій.



Вже в 1960-х роках район став одним з найвідоміших богемних анклавів Маямі – це було серце руху хіпі у міста, і вже за тридцять років район почав приваблювати перших відомих мешканців – Сильвестра Сталлоне та Мадонну. І вже до 2010-х років там оселилося ціле покоління зірок, зокрема й Леброн Джеймс.

Чому мільярдери їдуть саме туди?

Флорида – це один з дев'яти штатів США, що не має податку на прибуток штату – і саме це приваблює туди найбагатших людей країни. Особливо ефективно переїздять деякі багатії на тлі того, що у Каліфорнії та Нью-Йорку розглядають пропозиції про збільшення оподаткування для надбагатих, пише New York Times.

