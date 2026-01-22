Найкращі напрямки в Європі у 2026 році: ці тренди подорожей вже захоплюють мережу

Січень – це не найкращий місяць для багатьох подорожей через погоду, але він просто ідеальний для того, аби спланувати майбутню поїздку. І десятки журналів про подорожі вже розкрили тренди на 2026 рік.

Цього року в трендах подорожей – екологічний, сталий туризм. А для того, аби уникнути натовпів мандрівників на найбільш популярних курортах десятиліття, варто самостійно задати тренд та відправитися на одну з цих чудових та часом маловідомих локацій, пише Euronews.

Куди поїхати 2026 року?

Культурний відпочинок в Оулу

Цьогоріч місто на півночі Фінляндії Оулу обрали Європейською культурною столицею, і протягом всього року там можна не лише насолодитися неймовірними природними ландшафтами та красивими вулицями, але й побувати на багатьох цікавих заходах.

Сет-джетінг у Греції та Сицилії

Сет-джетінг – це відвідування місць після натхнення серіалом чи фільмом, і дуже популярним він став саме 2025 року, коли туристи почали масово з'їжджатися на місця, де знімали такі популярні серіали, як "Білий лотос" та "Бріджертони".

Тож, певно, не дивно, що один з найбільших релізів року, "Одіссея", стоїть за одними з найкращих місць для відвідування 2026 року.

Переслідуючи шлях затемнення

Для небесних подій 2026 рік досить важливий, адже на нього припадає пік поточного сонячного циклу та три супермісяці. Та безпосередньо повне сонячне затемнення відбудеться у серпні, і воно повністю захопило уяву багатьох мандрівників.

Є кілька країн, звідки можна спостерігати за затемненням, та два найбільш популярні – це Ісландія та Іспанія. В Ісландії також проходитиме чотиригодинний фестиваль з живою музикою та виступами астронавтів.

Екологічний туризм до Гімарайшу

Коли мовиться про екологічний туризм, ідеальним місцем призначення стане португальське місто Гімарайш – цьогоріч воно визнане Європейською зеленою столицею. Торік цей титул носив Вільнюс у Литві, але зараз для того, аби насолодитися безліччю зелених зон, велосипедних доріжок та екологічних практик, потрібно поїхати до Португалії.

Літературна втеча до Великої Британії

Торік чимало поїздок до Великої Британії були пов'язані з Джейн Остін у зв'язку з 250-річчям з Дня народження англійської письменниці. Але цьогоріч відзначається 50-річчя від смерті ще однієї письменниці, твори якої увійшли до канону класики – Агати Крісті.

У Девонширі, в рідному місті письменниці Торкі, щороку влаштовується фестиваль Агати Крісті – і там можна відвідати будинок письменниці та її письменницький "притулок" на острові Бург.

Олімпійський дух в Доломітових Альпах

Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри відбуватимуться в лютому та березні цього року в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо в Доломітових Альпах, і безліч туристів стікаються до цього регіону і під час заходів, і задовго після них.

Куди ще можна поїхати туристам?