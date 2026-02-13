Укр Рус
Закордон Туризм Не Париж: ось найромантичніші локації Європи до Дня святого Валентина
13 лютого, 19:46
Не Париж: ось найромантичніші локації Європи до Дня святого Валентина

Марина Блохіна
Основні тези
  • Венеція, Севілья, Прага, Кельн, Копенгаген, Верона та Краків пропонуються як романтичні альтернативи Парижу для святкування Дня святого Валентина.
  • Кожне з цих міст має свої унікальні локації та традиції, які приваблюють пари з усього світу.

День святого Валентина – це найкраща нагода провести час разом з коханою людиною. І подорож у романтичне місто – це саме те, що варто зробити 14 лютого.

Коли мовиться про романтичну подорож, чимало людей уявляють Париж. І попри те, що столиця Франції й справді відома також і як столиця кохання, є чимало інших міст, що ідеально підійдуть для парної поїздки, пише Euronews

Куди поїхати на День святого Валентина?

Міст зітхань у Венеції

Якщо ви шукаєте романтики, Венеція – це один з найкращих варіантів. А легенда про Міст зітхань породила одну з найвідоміших романтичних традицій Європи – поцілунок під ним на заході сонця начебто гарантує вічне кохання. 

 

Севілья

Севілья – це справжня перлина Іспанії, яка не так добре відома серед туристів, як більш популярні Барселона чи Мадрид. Тут у лютому можна насолодитися вузькими вуличками та делікатними балконами без натовпів туристів. 

Карлів міст у Празі

Перетин Влтави через Карлів міст на світанку чи після заходу сонця – це надзвичайно романтична прогулянка. За традицією поцілунок на мосту має принести парі удачу та вірність. 

Міст Гогенцоллернів у Кельні

Мости дуже часто стають символами кохання, і цей незвичний міст у Німеччині – не виняток. Тисячі пар приїздять з усієї Європи, аби встановити на нього замок, що символізує обіцянку вірності. 

А величний Кельнський собор створює ідеальне тло для святкування Дня святого Валентина. 

Сади Тіволі у Копенгагені

Тіволі – це не просто вулиця, це справжній історичний парк, де романтика відчувається серед вогнів, казкової архітектури та озер. А взимку та навесні сади там доводять, що кохання не знає пори року. 

Будинок Джульєтти у Вероні

Верона, місто відомої та трагічної історії кохання, притягує туристів протягом всього року. Але саме 14 лютого, на День закоханих, тут відчувається особлива романтична атмосфера. 

Краків

Краків – це місто, що може похвалитися найбільшою у Європі ринковою площею, і саме це місто постійно очолює опитування щодо співвідношення ціни та якості. Тут можна досить доступно провести неймовірно романтичні вихідні, пише Metro

