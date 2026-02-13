Не Париж: ось найромантичніші локації Європи до Дня святого Валентина

День святого Валентина – це найкраща нагода провести час разом з коханою людиною. І подорож у романтичне місто – це саме те, що варто зробити 14 лютого.

Коли мовиться про романтичну подорож, чимало людей уявляють Париж. І попри те, що столиця Франції й справді відома також і як столиця кохання, є чимало інших міст, що ідеально підійдуть для парної поїздки, пише Euronews.

Цікаво Без побачень і цукерок: у цих країнах святкування Дня святого Валентина заборонене

Куди поїхати на День святого Валентина?

Міст зітхань у Венеції

Якщо ви шукаєте романтики, Венеція – це один з найкращих варіантів. А легенда про Міст зітхань породила одну з найвідоміших романтичних традицій Європи – поцілунок під ним на заході сонця начебто гарантує вічне кохання.

Севілья

Севілья – це справжня перлина Іспанії, яка не так добре відома серед туристів, як більш популярні Барселона чи Мадрид. Тут у лютому можна насолодитися вузькими вуличками та делікатними балконами без натовпів туристів.

Карлів міст у Празі

Перетин Влтави через Карлів міст на світанку чи після заходу сонця – це надзвичайно романтична прогулянка. За традицією поцілунок на мосту має принести парі удачу та вірність.

Міст Гогенцоллернів у Кельні

Мости дуже часто стають символами кохання, і цей незвичний міст у Німеччині – не виняток. Тисячі пар приїздять з усієї Європи, аби встановити на нього замок, що символізує обіцянку вірності.

А величний Кельнський собор створює ідеальне тло для святкування Дня святого Валентина.

Сади Тіволі у Копенгагені

Тіволі – це не просто вулиця, це справжній історичний парк, де романтика відчувається серед вогнів, казкової архітектури та озер. А взимку та навесні сади там доводять, що кохання не знає пори року.

Будинок Джульєтти у Вероні

Верона, місто відомої та трагічної історії кохання, притягує туристів протягом всього року. Але саме 14 лютого, на День закоханих, тут відчувається особлива романтична атмосфера.

Краків

Краків – це місто, що може похвалитися найбільшою у Європі ринковою площею, і саме це місто постійно очолює опитування щодо співвідношення ціни та якості. Тут можна досить доступно провести неймовірно романтичні вихідні, пише Metro.

Що ще слід знати туристам у Європі?