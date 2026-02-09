Куди б поїхала українка, що живе в Італії: шикарні альтернативи популярним місцям

Багато людей планують омріяну подорож до Італії – ось тільки якщо ви хочете відвідати дуже популярні локації, вони можуть виявитися дорогими та переповненими туристами.

Українка, що живе в Італії, чимало подорожує країною – і тому вже встигла дізнатися, де відпочивають туристи, а куди їдуть італійці. І деякі не дуже популярні локації насправді не менш розкішні, а іноді навіть кращі, повідомляє poliifrom.

Куди поїхати в Італії, крім популярних місць?

Перша локація, яка дуже відома та популярна серед туристів – це озеро Комо.

Вам здається, що це найгарніше місце, але насправді є набагато гарніше – озеро Гарда. Це те саме, що на Комо, але немає туристів, і ціни набагато менші,

– поділилася українка.

Це найбільше озеро в Італії, що в довжину має вражаючі 54 кілометри, а в ширину – від 3 до 16,7 кілометра.

А ось замість популярного туристичного Портофіно українка обрала б Чинкве-Терре. За словами українки, там є ті самі гори, ті самі красиві будиночки, але вартість житла на одну ніч приємно потішить.

Якщо ви хочете поїхати на Капрі, українка радить натомість розглянути Пулью – неймовірно гарне заповідне місце, і ціни там також не дуже високі.

Які ще переоцінені міста в Італії краще пропустити?

В одну довгоочікувану подорож в Італію хочеться втіснити усе – втім, це може стати великою помилкою та джерелом розчарувань. Бувалі мандрівники діляться, до кілька локацій, що дуже відомі в соцмережах, насправді не варті вашого часу, пише Business Insider.

Фонтан Треві. Це дуже популярний, але невеликий фонтан, навколо якого постійно сотні, тисячі туристів – і всі вони намагаються зробити інстаграмне фото. А віднедавна за те, щоб підійти до фонтану, потрібно також заплатити 2 євро.

Іспанські сходи. Ще одна локація у Римі, переповнена туристами. Окрім того, що тут важко пройти, постійно курсує поліція та висуває догани відпочивальникам, аби забезпечити вільний доступ до сходів.

Площа Сан-Марко. Визначна локація у Венеції, але якщо хочеться по-справжньому насолодитися нею, потрібно приходити дуже рано вранці, або ж пізно ввечері. Інакше тут буде надто багато туристів.

