Якщо втомилися від натовпів туристів: National Geographic обрав 8 недооцінених міст Європи

Чимало туристів уникають поїздок до Європи влітку – і головна причина – натовпи. Але якщо копнути глибше, на континенті вистачає атмосферних міст, де немає туристичного хаосу, але вони не менш дивовижні.

Впливовий журнал про подорожі National Geographic обрав вісім приголомшливих недооцінених міст Європи, які варто відвідати цього літа.

Які дивовижні міста Європи мають відносно мало туристів?

Обрані місця – це не якісь "забуті богом" локації без інфраструктури. Частина з них – у тих самих Італії чи Франції, просто без туристичного перегріву.

Як пояснюють автори, якщо відійти від очевидних маршрутів, відкривається зовсім інша Європа: з міськими пляжами, зеленими зонами, терасами у внутрішніх двориках, нічним життям і фестивалями – але без черг і натовпів.

У списку таких міст:

Тулуза (Франція); Тбілісі (Грузія); Корк (Ірландія); Більбао (Іспанія); Понта-Делгада (Португалія); Гданськ (Польща); Трієст (Італія); Любляна (Словенія).

