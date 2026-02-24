Ці 7 міст мають найкращу кухню у світі: усі вони в Європі

Чимало людей подорожують задля того, аби побачити неймовірну природу та архітектуру, інші – заради зустрічей з цікавими людьми. Але не меншу кількість людей у подорожах цікавить їжа.

Спробувати страву в іншій країні – це як доторкнутися до частини її культури. І якщо ви належите до тих людей, для яких місцева їжа – це найважливіша частина відпустки, тоді є одна країна, яку точно слід відвідати цьогоріч, пише Express. Адже саме її визнано найкращою країною для гурманів – і 7 міст з неї визнані такими, що мають найкращу їжу.

Де в Європі найсмачніша їжа?

Франція славиться своєю високою кухнею та найбільшою концентрацією ресторанів з зірками Мішлен, але статус кулінарної столиці Європи все ж отримала інша країна, а саме Італія. І, звісно, для того, аби насолодитися неймовірною піцою чи пастою, можна відправитися практично до будь-якого куточка Італії, але саме 7 міст країни все ж визнані найкращими.

І на першому місці у цьому списку Флоренція. Це місто сповнене не тільки мистецтва, захопливої історії, але й неймовірної їжі. Тут можна відвідати майстер-класи, аби пізнати основи традиційної італійської кулінарії – і це може стати саме тим унікальним досвідом, що зробить вашу поїздку по-справжньому незабутньою.

Ось які італійські міста можуть похвалитися найкращою кухнею:

Флоренція;

Палермо;

Болонья;

Рим;

Венеція;

Неаполь;

Мілан.

І якщо якесь з цих міст не припаде до вподоби, не біда – на щастя, ці італійські міста розташовані досить близько одне до одного, аби за один день можна було оглянути кілька з них. Наприклад, між Болоньєю та Флоренцією – всього 35 хвилин їзди потягом.

Втім, найкращий час для відвідування Італії – це поза сезоном, пише Camping Business. Щороку країна приваблює все більше туристів, і 2025 року кількість мандрівників досягла неймовірних 185 мільйонів.

Що ще слід знати туристам?