Лишилося всього 10 днів: для українців, що працюють у Польщі, готуються серйозні зміни

У Польщі вже затвердили новий порядок подання заяв на легалізацію роботи та перебування іноземців – і, зокрема, українських біженців. Вже 27 квітня спосіб подачі документів зміниться.

Вже 27 квітня, тобто через 10 днів, подати документи на легалізацію роботи можна буде лише в електронному форматі через новий Модуль управління справами, або ж MOS, пишуть в Управлінні у справах іноземців Польщі.

Що зміниться для українців у Польщі з 27 квітня?

Нові правила стосуються усіх іноземців, що хочуть отримати тимчасовий чи постійний дозвіл на проживання, а також статус довгострокового резидента Євросоюзу. І вже з 27 квітня документи можна буде подати винятково через портал MOS 2.0, а документи, що надійдуть після вказаного дедлайну, вже просто не розглядатимуться, пише InPoland.

Паперові заяви припинять розглядати вже після 26 квітня, але важливим є саме час отримання документів установою, а не час відправлення – тож краще не надсилати паперові заяви і за кілька днів до зазначеного терміну. Для того, аби подати документи, українцям потрібно мати статус PESEL, доступ до login.gov.pl, довірений профіль чи електронний підпис.

Заявка залежить від роботодавця – саме представник компанії має підписати та заповнити Додаток 1 і підтвердити умови працевлаштування. Але особиста явка працівника все ще залишається обов'язковою, тож цифровізація ще не остаточна.

Під час заповнення документів працівникам потрібно буде з'явитися до воєводського управління, аби:

здати відбитки пальців;

показати паспорт;

підтвердити дані.

Що ще потрібно знати українцям у Польщі?