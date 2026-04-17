Уже 27 апреля, то есть через 10 дней, подать документы на легализацию работы можно будет только в электронном формате через новый Модуль управления делами, или MOS, пишут в Управлении по делам иностранцев Польши.

Что изменится для украинцев в Польше с 27 апреля?

Новые правила касаются всех иностранцев, что хотят получить временный или постоянный вид на жительство, а также статус долгосрочного резидента Евросоюза. И уже с 27 апреля документы можно будет подать исключительно через портал MOS 2.0, а документы, поступившие после указанного дедлайна, уже просто не будут рассматриваться, пишет InPoland.

Бумажные заявления прекратят рассматривать уже после 26 апреля, но важно именно время получения документов учреждением, а не время отправки – поэтому лучше не отправлять бумажные заявления и за несколько дней до указанного срока. Для того, чтобы подать документы, украинцам нужно иметь статус PESEL, доступ к login.gov.pl, доверенный профиль или электронную подпись.

Заявка зависит от работодателя – именно представитель компании должен подписать и заполнить Приложение 1 и подтвердить условия трудоустройства. Но личная явка работника все еще остается обязательной, поэтому цифровизация еще не окончательная.

Во время заполнения документов работникам нужно будет явиться в воеводское управление, чтобы:

сдать отпечатки пальцев;

показать паспорт;

подтвердить данные.

