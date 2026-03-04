І ані гривнею більше: скільки грошей можна знімати щодня за кордоном

Під час подорожі у Європу чи інші країни світу рано чи пізно може виникнути потреба зняти готівку у банкоматі. Втім, не всі українці знають, що поза межами України ліміт значно нижчий.

Якщо ви плануєте подорож за кордон, слід спершу переконатися, що ви знаєте, як отримати гроші, коли опинитеся в іншій країні, пише Економічна правда.

Скільки готівки можна зняти за кордоном?

Якщо ви поїхали за кордон, тоді ліміт зняття готівки там з гривневої картки становить 12,5 тисяч гривень на 7 календарних днів. А з валютної картки – до 100 000 гривень на день.

Натомість з корпоративних карток у гривні за кордоном можна знімати до 17,5 тисяч гривень на календарний тиждень.

Тож під час подорожей за кордоном краще надавати перевагу безготівковим розрахункам: гривневим та валютним платіжним карткам, а також застосункам ApplePay та GooglePay. Тут ліміти на розрахунки зовсім інші й значно більші.

Скільки готівки можна везти за кордон?

Одна людина без декларації може вивезти через кордон суму готівки в еквіваленті до 10 000 євро, пише Europortal. Для цього не потрібно заповнювати жодних документів, достатньо просто сказати на митниці про наявність коштів.

А ось суми, що перевищують еквівалент 10 000 євро, потребують письмового декларування. У такому випадку потрібно підтвердити легальність наявності грошей даними про зняття їх з рахунків.

Що ще слід знати туристам за кордоном?