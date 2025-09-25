Укр Рус
25 вересня, 10:01
3

Одна з країн ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 2027-го

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, синхронізуючи своє рішення з ЄС.
  • Станом на сьогодні 47 680 українців отримали тимчасовий захист у Литві, що надає їм деякі права в країні.

Литва оголосила про продовження тимчасового захисту для українських біженців, дозволивши їм залишатися в країні ще на рік. Згідно з новими положеннями, особи можуть легально перебувати в країні до 4 березня 2027 року.

Це продовження слідує за попереднім періодом захисту, який мав закінчитися в березні 2026 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на LRT.

Що зміниться для українців у Литві?

Уряд Литви оголосив про продовження тимчасового захисту для громадян України ще на один рік – до 4 березня 2027 року.

ЄС продовжив термін дії тимчасового захисту до 2027 року, і Литва синхронізує своє рішення з європейським, 
– повідомив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Рімантас Шаджюс.

Згідно з даними Operational Data Portal, станом на сьогодні 47 680 українців отримали тимчасовий захист у Литві. Цей статус надає їм певні права та привілеї під час перебування в країні:

  • легальне проживання;
  • працевлаштування;
  • соціальну підтримку;
  • медичну допомогу;
  • освіту дітей.

У нещодавній заяві Департамент міграції повідомив, що щодня подається від 30 до 40 нових заяв на отримання посвідок на тимчасове проживання. Нинішні дозволи чинні до березня наступного року, а нова постанова продовжує їхню дію ще на 1 рік.

Що треба знати українцям про перебування в ЄС?