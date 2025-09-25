Укр Рус
25 сентября, 10:01
3

Одна из стран ЕС продлила временную защиту для украинцев до 2027-го

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Литва продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года, синхронизируя свое решение с ЕС.
  • По состоянию на сегодня 47 680 украинцев получили временную защиту в Литве, что предоставляет им некоторые права в стране.

Литва объявила о продлении временной защиты для украинских беженцев, позволив им оставаться в стране еще на год. Согласно новым положениям, лица могут легально находиться в стране до 4 марта 2027 года.

Это продолжение следует за предыдущим периодом защиты, который должен был закончиться в марте 2026 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LRT.

Что изменится для украинцев в Литве?

Правительство Литвы объявило о продлении временной защиты для граждан Украины еще на один год – до 4 марта 2027 года.

ЕС продлил срок действия временной защиты до 2027 года, и Литва синхронизирует свое решение с европейским, 
– сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Шаджюс.

Согласно данным Operational Data Portal, по состоянию на сегодня 47 680 украинцев получили временную защиту в Литве. Этот статус предоставляет им определенные права и привилегии во время пребывания в стране:

  • легальное проживание;
  • трудоустройство;
  • социальную поддержку;
  • медицинскую помощь;
  • образование детей.

В недавнем заявлении Департамент миграции сообщил, что ежедневно подается от 30 до 40 новых заявлений на получение вида на жительство. Нынешние разрешения действительны до марта следующего года, а новое постановление продлевает их действие еще на 1 год.

Что нужно знать украинцам о пребывании в ЕС?