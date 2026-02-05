"На вулиці ніхто не закочує очі": українка розкрила, в якій країні бути мамою легко

Українка, що живе у Німеччині, відмітила для себе, що бути мамою у цій країні бути дуже легко.

Перед переїздом люди зазвичай оцінюють чимало факторів, і те, наскільки легко виховувати дітей в тій чи іншій країні – далеко не останній з них. В Німеччині щодо цього перейматися взагалі не варто, повідомляє kristinatuta.

Чому українці легко бути мамою у Німеччині?

Дороги

Перший пункт, на який звернула увагу українка – це дороги. З візочком у Німеччині можна їхати де завгодно, адже повсюди рівні стежки, без ям та перешкод.

В магазин без сходів, без нервів – повсюди є ліфти або пандуси,

– поділилася жінка.

Українка розповіла про материнство у Німеччині: дивіться відео

Kindergeld

У Німеччині на дитину можна щомісяця отримувати допомогу у розмірі 250 євро. Також існує програма Elterngeld – з нею принаймні один з батьків може не працювати та доглядати за дитиною. Програма передбачає фінансову компенсацію для батьків, що після народження дитини скоротили робочі години чи тимчасово не працюють, аби мати можливість більше часу проводити з дітьми, пише Handbook Germany.

А ще Hebamme. Уявіть, після пологів до тебе додому приходить спеціально навчена жінка, яка допомагає тобі з дитиною. Як тримати, як годувати, як обробити пупок, підтримує не лише фізично, але й морально. І це безкоштовно,

– додала українка.

Окрім того, для неї важливим пунктом також є те, що лікарі у Німеччині не мають зверхності – вони пояснюють, слухають та не знецінюють. А на вулиці ніхто не закочує очі, якщо дитина кричить.

