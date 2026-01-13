Відпочинок обернувся жахом: потужне метеоцунамі накрило пляж в Аргентині

В Аргентині на пляжі курортного міста Санта-Клара-дель-Мар сталася трагедія через рідкісне природне явище – метеоцунамі. Потужна хвиля, спричинена погодними умовами, а не землетрусом, накрила узбережжя зненацька.

На жаль, без жертв не обійшлося. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на RMF24.

Дивіться також Туреччину паралізував потужний шторм: вітер перекидає вантажівки і не дає літакам приземлитися

Що відомо про метеоцунамі в Аргентині?

Очевидці розповіли, що на пляж курортного міста Санта-Клара-дель-Мар обрушилося справжнє стихійне лихо. Перед ударом води море на кілька хвилин різко відступило, що викликало подив і тривогу серед відпочивальників. Згодом на берег накотилася гігантська хвиля, яка зносила все на своєму шляху – людей, парасольки, шезлонги та пляжне обладнання.

Один із рятувальників, які брали участь у порятунку постраждалих, зізнався, що за роки роботи ніколи не бачив нічого подібного. За його словами, ситуація була хаотичною, а людей доводилося буквально витягувати з води. Журналістка Софія Хіменес, яка стала свідком події, описала драматичні моменти, наголосивши, що на березі перебувала велика кількість людей, а рятувальні служби не одразу змогли впоратися з наслідками стихії.



Метеоцунамі в Аргентині / Фото Unsplash

Які наслідки спричинила ця трагедія?

На жаль, подія не минула без наслідків. За попередніми даними, чоловіка змило водою, після чого він смертельно вдарився об прибережні скелі. Ще один відпочивальник пережив серцевий напад, десятки людей зазнали легких ушкоджень – порізів, забоїв і подряпин.

Метеорологи зазначають, що висота хвилі могла сягати близько п'яти метрів. Як пише MercoPress, на відміну від класичного цунамі, метеоцунамі виникає через різкі зміни атмосферного тиску, сильні пориви вітру або грозові фронти, що робить його особливо небезпечним через раптовість.

Висота хвилі могла сягати близько п'яти метрів: дивіться відео

Місцева влада закликала мешканців і туристів бути обережними та уважно стежити за прогнозами погоди, адже подібні явища можуть повторюватися на тлі нестабільних погодних умов.

Які ще стихійні лиха сколихнули світ останнім часом?