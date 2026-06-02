Найбільше підвищення за роки: яка зараз мінімальна зарплата в Німеччині

Німеччина – це країна, де наразі живе найбільше українських біженців з тимчасовим захистом. І оскільки чимало людей там влаштовуються на роботу навіть без знання мови, дуже важливо розуміти, на яку мінімальну зарплату вони можуть претендувати.

Зарплата у Німеччині регулярно переглядається – і зараз навіть люди, що працюють на мінімальну ставку в країні, можуть дозволити собі достойний рівень життя, пишуть на сайті Федерального уряду Німеччини.

Яка мінімальна зарплата в Німеччині у 2026 році?

Офіційно підвищували зарплату у Німеччині востаннє 1 січня 2026 року – і це було одне з найвищих підвищень за останні роки, що вплинуло практично на 6 мільйонів працівників по всій країні, зокрема й на українців.

Наразі мінімальна ставка становить 13,90 євро (приблизно 717 гривень) на годину. Якщо працювати повний робочий день, тобто 40 годин на тиждень, можна заробляти приблизно 2 409 євро на місяць до сплати податків. А ось після податків "на руки" працівники отримують приблизно 1650 – 1750 євро на місяць.

Цю мінімальну зарплату мають отримувати усі працівники, незалежно від їхньої форми зайнятості чи громадянства, тож українці також можуть розраховувати на неї. І на цьому підвищення не завершуються – наступний перегляд зарплати запланований на початок 2027 року, коли ставку планують підняти до 14,60 євро за годину.

Цікаво! Вперше мінімальна зарплата, що поширюється на всю країну, в Німеччині з'явилася лише 2015 року. Тоді ставку запровадили на рівні 8,50 євро, аби захистити працівників від надто низьких заробітків. Відтоді вона зростала практично кожного року.

Ось як змінювалися мінімальні заробітки в Німеччині:

2024 рік – 12,41 євро;

2025 рік – 12,82 євро;

2026 рік – 13,90 євро;

2027 рік – 14,60 євро.

Як визначають розмір мінімальної зарплати?

Рішення про підвищення зарплати в Німеччині ухвалює не уряд, а спеціальна незалежна комісія, до якої запрошують роботодавців, профспілки та економічних експертів. Проводиться аналіз інфляції, ситуації на ринку праці, рівня зарплат, а також економічних показників країни. І тільки на основі цих даних зрештою визначається новий мінімум зарплати.

До слова, підняти заробітну плату планують також і в Польщі – там сума заробітків може змінитися з 2027 року. Втім, уряд ще не визначився з точною сумою.