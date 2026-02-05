"Це реальність": українка розкрила несподівані мінуси Іспанії

Багато людей уявляють собі життя в Іспанії як нескінченні сонячні дні, тепле море та пісок. Втім, все ж не бракує в країні і недоліків.

Українці, що живуть в Іспанії, радять оцінювати країну тверезо, і перед переїздом обов'язково зважати на недоліки, з якими тут доведеться зіштовхнутися. Адже їх там насправді чимало, повідомляє waiild3.

Які є мінуси життя в Іспанії для українки?

Бюрократія

За словами українки, нескінченні черги в Іспанії – це реальність, і зовсім не перебільшення. До цього ж мінусу дівчина додає і державну медицину: якщо проблема не термінова, то запису до лікаря можна легко чекати кілька місяців.

Зарплати

Часто українці, що переїздять до Іспанії, очікують великих заробітків – втім, середня зарплатня в цій країні не така вже й висока.

Для тих, хто працює онлайн, або в міжнародних компаніях – ок, але загалом це правда, що платять менше, ніж у багатьох країнах,

– розповіла українка.

Окрім того, знайти роботу в Іспанії непросто, і особливо у маленьких містах. Молоді та людям, що не знають мови, часто доводиться їхати до інших регіонів країни, або ж працювати не за фахом.

Українка розкрила мінуси Іспанії: дивіться відео

Повільні сервіси

Українці звикли до швидкої роботи багатьох сервісів – банків, пошти, державних послуг. А ось в Іспанії ніхто не поспішає, і багато речей забиратимуть більше часу.

Різний клімат

Це не зовсім мінус саме для українки, але їй доводилося чути, як на це скаржилися інші українці в Іспанії. Потрібно зважати, що Каталонія та Валенсія взимку не мають опалення, а ось влітку доводиться миритися зі спекою. А ось у північних регіонах влітку погода помірна, а ось взимку може бути по-справжньому холодно – наприклад, у лютому температура тримається на рівні 9 – 10 градусів, пише AccuWeather.

