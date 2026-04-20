"Як на мене, це гидко": українка розкрила, що її досі дивує у Франції

Українка, що живе у Франції вже не один рік, зізналася, що деякі речі після переїзду її неабияк дивували – а з деякими вона не може примиритися й досі.

Українка Карина розповіла про життя у Франції та деякі звички місцевих, що можуть шокувати туристів та мігрантів. І перед поїздкою до Парижа краще про це вже знати, повідомляє karyna_tsymbuk.

Цікаво Як шукати роботу у Франції: українка розкрила найшвидший спосіб

Що українку дивує у Франції?

Безстрашні пішоходи

Українка Карина швидко помітила, що у Франції пішоходи часто не чекають зеленого світла незалежно від того, наскільки широка дорога та скільки машин нею їде.

Ресторани та сервіс

В Україні є нормою зайти в ресторан та самостійно обрати для себе місце чи столик, а ось у Франції робити так точно не варто – адже це вважатиметься нахабністю чи грубістю. Натомість потрібно дочекатися, поки хостес чи офіціант покажуть місце та посадять вас.

Персонал може бути здивований чи незадоволений такою поведінкою. В Києві та Польщі, де я довгий час працювала офіціанткою, люди дуже часто обирають самостійність,

– поділилася дівчина.

Громадський транспорт

Поведінка людей в автобусах та потягах дівчину дивує й досі, хоч вона вже до неї звикла: люди скупчуються у проході та не дають пройти далі, хоч велика частина транспорту може залишатися порожньою.

Через це чимало пасажирів не можуть зайти, хоча місць у потязі достатньо.

Люди не поспішають

Українка поділилася, що часом касир може відволіктися на розмову з відвідувачем навіть якщо за ним вже зібралася черга.

Або під час дуже навантажених робочих годин у них не вмикається режим турбо. Робота виконується без зайвої метушні та клопоту, що мені дуже подобається,

– додала українка.

Безхатьки

У порівнянні з Києвом та Польщею безхатьків у Парижі, за спостереженнями блогерки, значно більше. І дуже часто вони збираються під закладами з фастфудом – з цієї причини українка завжди просить наливати їй напої у паперові стакани.

Я не раз бачила, як гості лишають недопиті напої в порцеляні, після цього приходить безхатько, проходиться по всіх цих столах і допиває. Як на мене, це гидко,

– поділилася блогерка.

Станом на 2025 рік кількість безхатьків, що проживали у наметах в основних місцях таборування Парижа становила від 985 до 1723 осіб – і ця кількість зростає через посилення обмежень щодо дозволів на проживання та скорочення доступних місць для житла, пише Le Monde.

Що ще розповідають українці за кордоном?