Літаючі таргани та окупаси: українка розкрила 7 основних мінусів Іспанії

Українка, що переїхала до Іспанії, швидко зрозуміла, що ця країна – це не лише тепло, пальми та 300 сонячних днів на рік. Тут є кілька мінусів, змиритися з якими зможе далеко не кожен.

Які є мінуси в Іспанії?

Бюрократія

В Іспанії усі питання, що пов'язані з державними органами, вирішуються дуже довго та складно. А для того, аби зустрітися з якимось спеціалістом чи потрапити в банк, потрібно зробити запис – взяти "сіту", і від цього слова "у всіх мігрантів вже смикається око".

Медицина

Українка поділилася, що після кількох годин у травмпункті можуть відправити додому пити ібупрофен. Дуже складно отримати направлення на аналізи, а також немає жодного моніторингу та контролю здоров'я.

Якщо ходиш – значить, здоровий,

– поскаржилася блогерка.

Безпека

Практично кожен знайомий жінки має в Іспанії історію про крадіжку сумки, телефона чи гаманця. І це в країні вважається "дрібницею", і поліція навіть не намагатиметься відшукати річ.

Окупаси

Це – унікально іспанське явище, що пов'язане з незвичними законами країни, які, за словами українки, часто не розуміють навіть самі іспанці. Наслідок – можна легко поїхати з дому у відпустку і залишитися без житла.

Відповідно до іспанського законодавства, займати чуже житло заборонено – але деякі умови можуть забезпечити таки людям певний рівень правового статусу, пише Idealista. Наприклад, якщо нерухомість залишена без нагляду чи не захищена як слід, вона стає вразливою до поселення. І після того, як окупаси потраплять всередину, вони можуть посилатися на своє право на житло, що ускладнює процес їхнього виселення.

Власники квартир в Іспанії взагалі не захищені, і через це ситуація з орендою житла дуже складна.

Безробіття

Навіть самі іспанці часто не мають постійних контрактів та працюють сезонно, а після цього сидять на paro – тобто допомозі по безробіттю, тож ситуація з пошуком вакансій не дуже приємна.

Зарплати невисокі, а враховуючи вартість оренди, квартплати та інші витрати можна вижити, тільки якщо працюють двоє в сім'ї,

– поділилася українка.

Дзвінки на телефон

Одразу ж після того, як жінка купила іспанську SIM-карту, їй на телефон почали дзвонити багато разів на день, і навіть блокування номерів не допомагає.

Таргани

Про цей мінус чимало людей, що замислюються про переїзд до Іспанії, навіть не здогадуються. Що цікаво, таргани в цій країні зазвичай оселяються не в будинках – натомість їх можна зустріти ввечері на вулиці.

Окрім того, що вони дуже великі, вони тут ще й вміють літати.

