Закордон Новини про життя за кордоном Літаючі таргани та окупаси: українка розкрила 7 основних мінусів Іспанії
5 травня, 12:39
Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка розповіла про основні недоліки життя в Іспанії, включаючи бюрократію, проблеми з медициною та безпеку.
  • Інші мінуси включають незвичні закони про житло, безробіття, часті дзвінки на телефон та літаючих тарганів.
Слухати новину 01:12 хв

Українка, що переїхала до Іспанії, швидко зрозуміла, що ця країна – це не лише тепло, пальми та 300 сонячних днів на рік. Тут є кілька мінусів, змиритися з якими зможе далеко не кожен.

Переїзд до Іспанії для багатьох українців часто обертається неприємним сюрпризом – адже в країні є кілька недоліків, до яких мігранти не готові, повідомляє ser_feliz_agencia.

Які є мінуси в Іспанії?

Бюрократія

В Іспанії усі питання, що пов'язані з державними органами, вирішуються дуже довго та складно. А для того, аби зустрітися з якимось спеціалістом чи потрапити в банк, потрібно зробити запис – взяти "сіту", і від цього слова "у всіх мігрантів вже смикається око". 

Медицина

Українка поділилася, що після кількох годин у травмпункті можуть відправити додому пити ібупрофен. Дуже складно отримати направлення на аналізи, а також немає жодного моніторингу та контролю здоров'я. 

Якщо ходиш – значить, здоровий, 
– поскаржилася блогерка. 

Безпека

Практично кожен знайомий жінки має в Іспанії історію про крадіжку сумки, телефона чи гаманця. І це в країні вважається "дрібницею", і поліція навіть не намагатиметься відшукати річ. 

Окупаси

Це – унікально іспанське явище, що пов'язане з незвичними законами країни, які, за словами українки, часто не розуміють навіть самі іспанці. Наслідок – можна легко поїхати з дому у відпустку і залишитися без житла. 

Відповідно до іспанського законодавства, займати чуже житло заборонено – але деякі умови можуть забезпечити таки людям певний рівень правового статусу, пише Idealista. Наприклад, якщо нерухомість залишена без нагляду чи не захищена як слід, вона стає вразливою до поселення. І після того, як окупаси потраплять всередину, вони можуть посилатися на своє право на житло, що ускладнює процес їхнього виселення. 

Власники квартир в Іспанії взагалі не захищені, і через це ситуація з орендою житла дуже складна. 

Безробіття

Навіть самі іспанці часто не мають постійних контрактів та працюють сезонно, а після цього сидять на paro – тобто допомозі по безробіттю, тож ситуація з пошуком вакансій не дуже приємна. 

Зарплати невисокі, а враховуючи вартість оренди, квартплати та інші витрати можна вижити, тільки якщо працюють двоє в сім'ї, 
– поділилася українка. 

Дзвінки на телефон

Одразу ж після того, як жінка купила іспанську SIM-карту, їй на телефон почали дзвонити багато разів на день, і навіть блокування номерів не допомагає. 

Таргани

Про цей мінус чимало людей, що замислюються про переїзд до Іспанії, навіть не здогадуються. Що цікаво, таргани в цій країні зазвичай оселяються не в будинках – натомість їх можна зустріти ввечері на вулиці. 

Окрім того, що вони дуже великі, вони тут ще й вміють літати. 

